Vau, tko će nas uzeti i učiti da pomažemo ljudima? Za ova 4 štenca traže se socijalizatori...

Mali crni dlakavci Gemma, Gala, Grom i Garo traže svoje socijalizatore. Štenci stari tek dva mjeseca jednoga dana će nekome promijeniti život. Pomagat će osobama s poteškoćama, bit će vodiči za slijepe, terapijski psi u grupama s djecom s poteškoćama, pomagači autističnoj djeci ili djeci s ADHD-om.

- Stalno tražimo socijalizatore jer je potreba za psima pomagačima iz dana u dan sve veća. Imamo dugačke liste čekanja, neki ljudi svog psa pomagača čekaju oko godinu i pol. Trenutačno tražimo socijalizatore za ova četiri crna štenca, ali za dva mjeseca ćemo imati nove štence kojima će trebati netko pružiti dom na godinu dana. Psi su iz našeg uzgoja, a uvijek su labradori jer su oni najveći ljubitelji poslastica s kojima ih puno toga možemo naučiti - rekla je Sandra Ševerdija, koordinatorica socijalizacije Centra za rehabilitaciju Silver, koja je i sama tri puta bila socijalizator psima pomagačima.

Svi građani Zagreba i okolice stariji od 18 godina mogu postati socijalizatori, a važno je samo da imaju auto. Centar pokriva troškove hrane i veterinara. Socijalizatori imaju samo jedan važan zadatak - moraju psa socijalizirati - dakle voditi ga svugdje sa sobom kako bi u toj ranoj dobi iskusio što više.

- Ovo su sad zaigrani štenci, kao i svaki drugi. Grickaju, odvezuju pertle i trčkaraju, ali nakon obuke postanu ljudima, kojima je to potrebno, nezamjenjivi pomagači. Ljudi često govore da bi voljeli postati socijalizatori, ali da bi im bilo teško rastati se od psa, no to je sasvim normalno. Svi smo mi plakali kad bismo se rastajali od pasa koji su kod nas proveli više od godinu dana, ali kad shvatiš kome će taj pas uljepšati i olakšati život, onda znaš da je to plemenit i nesebičan čin. Važno je naglasiti da psi moraju dolaziti na školice koje su u prvih osam tjedana jednom tjedno, a nakon prvih osam tjedana je jednom u dva tjedna na raznim lokacijama u Zagrebu - rekla je Ševerdija.

Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL

Zakon iz 2019. omogućio je da socijalizatori sa psima mogu ući na sva mjesta gdje im je inače zabranjen ulaz, kao što su ljekarne, trgovine, javne ustanove, banke, kina, koncerti i slično. Socijalizator dobiva iskaznicu, a pas prsluk što izravno omogućuje da pas ide baš svugdje.

Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL

- Socijalizatori mogu psa voditi i na posao, a mi ih potičemo da to čine. Nije nam važno živi li socijalizator u kući ili stanu jer ti psi će kod svojih korisnika kasnije boraviti u drugačijim prostorima tako da ih je važno priviknuti na razne situacije. Proces socijalizacije završava kad pas bude imao 16 mjeseci, a onda odlazi na takozvani 'pseći fakultet', odnosno od ponedjeljka do petka boravi u Centru na obuci s instruktorom, a vikendom je kod obitelji i tako sve dok nije spreman postati pomagač. Onda ih uparujemo s korisnikom koji također uz psa prolazi obuku. Ti ljudi kad dobiju svoje pse budu toliko sretni jer znaju koliko će im pas olakšati život. Ako taj pas samo nauči podići iz kreveta nekoga tko to ne može, to je isto velika stvar. Često socijalizatori i korisnici ostanu u kontaktu i time se stvaraju cjeloživotna prijateljstva. Pozivamo sve koji misle da bi mogli biti socijalizatori da nam se jave i pomognu uljepšati nečiji život. Naši socijalizatori najčešće odluče ponovno uzeti psa kod sebe kad vide što su učinili svojom nesebičnošću i to nas izuzetno veseli - zaključila je Ševerdija.

Najčitaniji članci