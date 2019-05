Važni trikovi uz koje vam se namirnice neće brzo kvariti

Svi znamo koliko je važno očuvati hranu svježom, ukusnom i zdravstveno ispravnom stoga ususret ljetu koje dolazi odaberite Electrolux hladnjake s tehnologijom Inteligentni NoFrost. Ključna je prednost ovog sustava vlažnost zraka i prava temperatura koja će osigurati maksimalnu svježinu i iskoristivost namirnica. No uvijek je korisno obratiti pažnju i na manje poznate trikove i detalje. Primjerice, jeste li znali da se većina namirnica ne smije oprati prije nego što ih stavite u hladnjak jer će vlaga ubrzati njihovo starenje? Nadalje, kako biste očuvali svježinu, nemojte usitnjavati voće, povrće ili meso dok ih ne odlučite iskoristiti jer će izlaganje zraku učiniti da se ta hrana isuši ili brže strune.

Inteligentni NoFrost!

Tehnologija TwinTech® zadržava vlažnost u Electrolux hladnjacima na razini od 65–90%. Kako to utječe na hranu? Odličan primjer su jabuke koje će zadržati svoj sadržaj vitamina C i do 10 dana kao i 92% svoje težine. TwinTech® koristi dva rashladna sustava kako bi namirnice održala u idealnim uvjetima vlažnosti i temperature. Tako se zrak u hladnjaku regulira za maksimalnu svježinu, a poseban zrak u zamrzivaču suh je kako bi zamrzivač bio bez leda. Da se smrzneš, zar ne?

Svježina na svakoj polici

Electrolux hladnjaci čuvaju hranu dulje ukusnijom, bez obzira gdje se nalazi, ali mali trikovi uvijek dobro dođu. MultiFlow jamči izvanrednu svježinu unutar cijelog uređaja: učinkovit protok zraka oko hrane održava ujednačene razine temperature i vlažnosti. Hrana će biti ukusnija, a iskoristivost namirnica veća. Ipak, dobro je znati neka generalna pravila o optimalnom čuvanju hrane u hladnjaku.

Meso

Meso čuvajte u donjoj ladici hladnjaka gdje neće kapati na drugu hranu. Dvostruko omotajte svaki komad kako biste spriječili kontaminaciju ostalih namirnica. Govedina i svinjetina trajat će jedan do dva dana u hladnjaku i tri do četiri mjeseca u zamrzivaču, dok će piletina trajati i do devet mjeseci u zamrzivaču. Pri kupnji mesa također obratite pozornost na ono meso koje je vakuumirano jer će ono duže zadržati svježinu. Vakuumirano meso uz to se i bolje zamrzava jer zrak ne može doseći površinu mesa.

Voće i povrće

Banane - Kako biste održali banane svježima, zamotajte njihov korijen plastičnom folijom. Budući da one proizvode plin etilen, zasebno zamatanje korijena održat će svaku bananu dulje svježom. Plodovi koji emitiraju visoke razine etilena brže sazrijevaju od drugog voća te ako se nalaze uz drugo voće i povrće, mogu mu skratiti vijek trajanja. Tom problemu možete doskočiti tako što ćete takve namirnice držati u zasebnim ladicama ili odvojenom prostoru.

Foto: Guliver/Shutterstock

Krumpir - Jedan od najpoznatijih trikova za čuvanje svježine krumpira jest da ih spremite s jabukama jer će one spriječiti njihovo klijanje. Izbjegavajte skladištiti krumpir s lukom jer oba puštaju vlagu i plinove koji im skraćuju vijek trajanja. Također, izbjegavajte čuvati krumpir u hladnjaku jer će pretvoriti škrob u šećer, što će promijeniti okus krumpira tijekom kuhanja.

Salata - Zelenom lisnatom povrću možete produžiti vijek trajanja tako što ćete ga spremiti u plastičnu posudu. No na dno posude prvo stavite papirnati ručnik, na njega stavite salatu i opet pokrijte s papirnatim ručnikom te poklopite i stavite u hladnjak. Portal Kitchn utvrdio je da plastika sprječava da se lisnato povrće zgnječi, a papirnati ručnici apsorbiraju vlagu te da je tako očuvana salata dobra i nakon 10 dana.

Gljive - Njih je najbolje čuvati u smeđim papirnatim vrećicama jer gljive puštaju vlagu koju taj papir upija. Kad stoje u plastičnoj posudi, postaju vlažne i brže trunu.

Foto: Guliver/Shutterstock

Začini

U hladnjaku čuvajte crvene začine poput paprike, kajenskog papra i čilija, kako bi ostali svježi i zadržali intenzivne boje. Naime, svjetlost i toplina mogu uzrokovati gubitak boje i okusa ovih začina. S druge strane, kad je riječ o začinima poput bosiljka, koji upija mirise, nemojte ih stavljati u hladnjak jer će pokupiti mirise druge hrane. Za bosiljak je bolja opcija da bude na kuhinjskom pultu.

Bonus-savjet

Pri odabiru hladnjaka birajte one sa sustavom koji omogućava vašim namirnicama zaštitu od isušivanja te zadržava njihovu nutritivnu vrijednost. Electrolux NoFrost hladnjak s TwinTech® tehnologijom osigurava optimalnu razinu vlage u hladnjaku. Hrana zadržava svježinu okusa i teksturu mnogo dulje zahvaljujući neovisnim sustavima za hlađenje zraka u hladnjaku i zamrzivaču s tehnologijom protiv stvaranja leda. Recimo i to kako funkcija FastFreeze zamrzava svježu hranu brže tako da su vitamini, okus i kvaliteta bolje očuvani. Inteligentni Electrolux sustavi osiguravaju vam savršene uvjete pohranjivanja namirnica i još više užitka u hrani. Dobar tek želi vam Electrolux!

Ne propustite Electrolux prodajnu akciju s kojom dobivate više: kupnjom odabranih modela Electrolux hladnjaka ili hladnjaka sa zamrzivačem možete preuzeti i LIDL poklon-karticu u vrijednosti od 200 ili 400 kuna.

Tema: Promo sadržaj