Važno oružje stiglo u Ukrajinu. Ruši ruske rakete kao komarce

Ukrajina je primila više američkih sustava protuzračne obrane Patriot kako bi se suprotstavila svakodnevnim zračnim napadima Rusije, rekao je predsjednik Volodimir Zelenski, dok su ruski dronovi u najnovijem noćnom napadu ubili jednu osobu i ranili pet drugih.

- Više Patriota je sada u Ukrajini i stavljeno je u uporabu - rekao je Zelenski u objavi na društvenim mrežama kasno u nedjelju.

- Naravno, potrebni su nam dodatni sustavi kako bismo zaštitili ključne infrastrukturne objekte i naše gradove diljem cijele države.”

Zahvalio je Njemačkoj i njezinom kancelaru Friedrichu Merzu na sustavima. Sofisticirani sustavi Patriot najefikasnije su oružje protiv ruskih projektila. Zelenskij je molio zapadne partnere da im dostave više ovih sustava, no ograničenja u proizvodnji i potreba za održavanjem zaliha usporili su njihovu isporuku.

Foto: Alina Smutko

Rusija je tijekom noći prema ponedjeljku ispalila 12 projektila različitih tipova i 138 udarnih i mamac-dronova prema Ukrajini, priopćilo je ukrajinsko ratno zrakoplovstvo. Prethodno si lansirali i stotine dronova i projektila prema Ukrajini.

U sjeveroistočnoj ukrajinskoj regiji Sumi ruski dronovi pogodili su kuću u kojoj su ubili muškarca i ranili pet članova njegove obitelji, priopćile su vlasti. Dvije žene su također ozlijeđene u odvojenom napadu u istoj regiji.

„Rusi su cinično ciljali ljude — namjerno, noću, dok su spavali,” napisao je regionalni čelnik Oleh Hrihorov na Telegramu kao reakciju na napade.