Već 3. put započeli s Pelješkim mostom: Ajde, da i to vidimo...

Kocka je bačena. Ovaj put, nadamo se, za ozbiljno. Tako je u ponedjeljak po jubilarni treći put konačno službeno krenuo projekt gradnje Pelješkog mosta.

Nije bilo svečanosti. Zapravo, sve se odvijalo onako skromno, gotovo bi se reklo radno. Tek krajem rujna ili u listopadu, najavljeno je, na gradilištu Pelješkog mosta okupit će se visoki uzvanici jer tad bi u Komarni i preko puta, na Pelješcu, trebala punom parom raditi teška mehanizacija. U ponedjeljak su u Ston stigli svi akteri uključeni u gradnju Pelješkog mosta.

U 11 sati predstavnici Hrvatskih cesta kineskoj tvrtki Chinese Road and Bridge Corporation predali dokumentaciju za početak gradnje.

PRVO ĆE SE ISPITATI SASTAV TLA Zbog naslaga gline i šljunka, nosivi stupovi moraju se postaviti na čeličnim pilotima na dubini od 125 metara

Kinezi su tako i službeno uvedeni u posao. Otvoren je dnevnik radova i potpisani su zapisnici. Od jučer sat otkucava. Za točno 35 mjeseci i 29 dana most koji će spojiti hrvatski jug s ostatkom zemlje trebao bi biti gotov.

- Dugo smo čekali početak radova. Nakon golemog administrativnog posla danas i službeno počinje teći rok kineskim izvođačima. S obzirom na promijenjene stupove u odnosu na stari projekt, izvođač će prvo morati napraviti istražne radove.

Zbog naslaga gline i šljunka, nosivi stupovi moraju se postaviti na čeličnim pilotima na dubini do 125 metara. Pelješki most bit će dug 2404 metra i visok 55 metara kako bi brodovi nesmetano mogli prolaziti ispod mosta do Neuma.

BIH UVJETOVALA VISINU MOSTA Pelješki most bit će dug 2404 metra i visok 55 metara kako bi brodovi nesmetano mogli prolaziti ispod mosta do Neuma

Neke stvari se moraju prilagoditi zbog promjene projekta - izjavio je Josip Škorić, predsjednik uprave Hrvatskih cesta. Upitan mogu li tužbe iz BiH zaustaviti dugoočekivanu i toliko željenu gradnju Pelješkog mosta, Škorić je rekao: “Mi smo operativci, radimo svoj posao na realizaciji projekta. Dio koji se odnosi na tužbu BiH tiče se politike”.

U BiH podijeljeni oko gradnje mosta

Naime, bosanskohercegovačke stranke koje okupljaju pretežno bošnjačko biračko tijelo oštro se protive gradnji. Smatraju da bi Pelješki most mogao zapriječiti ulazak većim plovilima u akvatorij Neumskog zaljeva, iako je kod planiranja gradnje udovoljeno zahtjevima BiH o visini mosta. Tako će most biti visok 55 metara, upravo kako bi se brodovima osigurao nesmetani prolaz do Neuma.

Najglasniji u kritiziranju bio je Željko Komšić, predsjednik stranke Demokratska fronta (DF) i ponovni kandidat za člana Predsjedništva BiH.

- Prosto je nevjerojatno da nam pred očima otkidaju komad po komad naše države, a da ljudi koji sjede u državnim institucijama pokazuju toliku količinu servilnosti koja graniči s izdajništvom - izjavio je Komšić optuživši članove Predsjedništva BiH za ugrožavanje nacionalnog integriteta i suvereniteta BiH.

RUŠIT ĆE SE DVA POSTOJEĆA STUPA Prije početka gradnje Pelješkog mosta morat će se srušiti dva stupa, jedino što smo u 20 godina projekta sagradili

U ponedjeljak još nije bilo radnika na gradilištu. Lopate još miruju. No iduća dva mjeseca Kinezi će iskoristiti za istražne radove. Simbolično, među prvim poslovima koje će obaviti je rušenje dva masivna stupa, zaostala iz prošlog pokušaja gradnje, prije desetak godina. Tad je u posao uveden konzorcij hrvatskih tvrtki, no falilo je odlučnosti i novca. Ovoga puta s novcima neće biti problema jer Europska unija sufinancira projekt s 2,7 milijardi kuna.

- Ukupna vrijednost projekta, mosta i svih prilaznih cesta je četiri milijarde kuna. Mi smo Hrvatskim cestama isplatili predujam od 312 milijuna kuna kako bi se osigurao tijek novca. Vrijednost Pelješkog mosta je dvije milijarde kuna plus PDV, a očekujemo da će do kraja 2022. svi radovi u sve četiri faze gradnje biti gotovi - rekao nam je Tomislav Petric, ravnatelj Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU.

Bageri i kamioni stižu za mjesec, dva

Vrijednost mosta i prilaznih cesta je nešto viša od dvije milijarde kuna, dok cijeli projekt koji obuhvaća cestu po Pelješcu i zaobilaznicu oko Stona vrijedi nešto više od četiri milijarde kuna.

U Ston je u ponedjeljak stigao i Tomislav Mihotić, državni tajnik u Ministarstvu mora, pomorstva i infrastrukture.

Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL SVEČANO OTVARANJE NAJESEN U ponedjeljak su Kinezi i službeno uvedeni u posao

- Nikakve posebne tenzije nisu se stvarale oko činjenice da krećemo s gradnjom Pelješkog mosta. S BiH vlastima kontaktiramo oko niza problema, zadnji put sam razgovarao s njima prije desetak dana i nije bilo nikakvih problema. Jedno je što pišu mediji u susjednoj državi, a drugo stvarnost - rekao je Mihotić najavljujući gradnju nove trase od Dubrovnika do zračne luke u Čilipima, dok nastavak autoceste prema jugu ovisi o dogovoru sa susjednim državama te zanimanju za smjer kroz Crnu Goru i Albaniju.

Kineski izvođači sretni su zbog posla

Mladi predstavnici kineske tvrtke CBRC bili su tradicionalno suzdržani s medijskim istupima. Ipak, Lu Shengwei je izrazio zadovoljstvo uvođenjem u posao. Nakon sastanka je izjavio kako je sve u redu i kako se sve odvija prema ugovoru, kao i da će projekt biti napravljen na vrijeme i kvalitetno uz angažiranje lokalnih tvrtki, kao što to uvijek rade u međunarodnim poslovima.

Ovo je Hrvatima inače treća sreća po pitanju gradnje Pelješkog mosta. Prvi je ideju o gradnji mosta u javnosti prezentirao SDP-ov župan Ivan Šprlje.

Kamen temeljac postavljen - treći put

Prva gradnja započela je u doba mandata premijera Ive Sanadera, koji je obećao da će gradnja početi 2006., a da će radovi trajati samo 18 mjeseci. Pokušao je Sanader i drugi put, i to 2007., kad je posao dobio konzorcij hrvatskih tvrtki. No i to je propalo. Sad gradnju Pelješkog mosta preuzimaju Kinezi, a nama ostaje nadati se da će ovaj treći put uistinu biti sretan. Inače, i jučer je vladala prilična gužva na graničnim prijelazima oko Neuma, pogotovo na izlazu iz BiH u smjeru Dubrovnika. Kolona od kilometar i pol za koju bi godinu trebala biti prošlost.