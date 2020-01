Već danas moguć slab snijeg, a u subotu stiže velika promjena

Magla i niski oblaci obilježit će veći dio petka u unutrašnjosti, mjestimice uz rosulju koja se ponegdje ledi u dodiru s tlom. Moguć je i vrlo slab snijeg.

U Gorskom kotaru i Lici mjestimice će biti duljih sunčanih razdoblja.

Na Jadranu i u unutrašnjosti Dalmacije pretežno sunčano. Vjetar na kopnu bit će slab, na Jadranu slaba do umjerena bura i sjeverozapadnjak, ponegdje i zapadnjak.

Najviša dnevna temperatura od -2 do 2 u nizinama, od 2 do 7 u gorju te između 11 i 15 °C na obali i otocima.

U subotu nas ipak očekuje nešto drugačije vrijeme.

Biti će umjereno do pretežno oblačno. Od sredine dana u središnjoj te osobito gorskoj unutrašnjosti mjestimice će padati snijeg sa susnježicom uz stvaranje snježnog pokrivača.

Na većem dijelu Jadrana kiša, češće na sjevernom dijelu, dok će na južnom dijelu vrijeme biti suho.

Na Jadranu će zapuhati umjereno do jako jugo i istočnjak, a kasno poslijepodne će na sjevernom dijelu okrenuti na buru i jačati.

Najniža jutarnja temperatura zraka od -4 do 0, na Jadranu od 5 do 10, a najviša dnevna od -1 do 3 na kopnu te od 9 do 14 °C duž obale, na otocima i u unutrašnjosti Dalmacije.

Tema: Hrvatska