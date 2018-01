Već 'gulio' zbog prometa, a sad su ga kaznili jer nije cijepio psa

KA portal je već pisao o Karlovčaninu koji je dobio 20.000 kuna kazne zbog prometnih prekršaja, ali mu je nisu uspjeli naplatiti, pa su mu odredili rad za opće dobro. On ga, međutim, u gradskom poduzeću Mladost nije do kraja odradio jer je u međuvremenu predmet otišao u zastaru. Isti čovjek je prekršajno kažnjavan jer su mu pronašli pušku M-48 koju je ilegalno držao, a nakon svega opet se našao na Prekršajnom sudu zbog pomalo neobičnog razloga – nije cijepio psa.

Proglasili su ga krivim jer tijekom prošle godine psa nije cijepio protiv bjesnoće te su ga osudili na novčanu kaznu od 600 kuna. On se branio da je 11-godišnjeg Reksija nije cijepio jer je nezaposlen pa nema primanja, te da živi od povremenog rada na crno.

Tereti ga veterinarski inspektor koji nije mogao ući u dvorište zbog visoke ograde, iako je svaki puta uočio psa u kućici na lancu kraj dvorišne zgrade, koji je po opisu, boji, starosti i pasmini odgovarao onom kojega je imao u bazi podataka – Reksiju, a koji nije cijepljen tri godine za redom.

Navodi da je još 2014. godine naložio vlasniku da ga cijepi, no da ga on još uvijek nije cijepio. Inače, za ovaj prekršaj propisana je kazna od 2.000 do 6.000 kuna, ali je sud išao ispod zakonskog minimuma zbog težih životnih okolnosti okrivljenika.