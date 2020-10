Već je 20 pacijenata pozitivih na Covid išlo pod nož: I zaraženi koronom mogu na operacije

<p>U COVID centru u Dubravi trenutačno je 59 oboljelih od COVID-a, od čega je šest pacijenata na respiratoru. No ono što mnogi ne znaju je da KB Dubrava zbrinjava i one COVID pozitivne pacijente kojima je potreban hitan kirurški zahvat, a od početka epidemije operirano je dvadeset takvih bolesnika.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO VIJESTI Već smo operirali 20 pacijenata pozitivnih na koronu</strong></p><p>Kako nam je rekao voditelj Centra, prof. dr. Ivica Lukšić, riječ je o ljudima koji su kao COVID pozitivni upućeni iz drugih bolnica, a operirani su potom kao kardiološki, neurološki, gastroenterološki ili traumatološki pacijenti. Ovakve operacije, ističe prof.dr. Lukšić, obavljaju se u zasebnoj sali koja ima negativni tlak, što znači “usisava” prašinu i aerosol te u njoj nema dodatne cirkulacije zraka. </p><p>Svrha toga je da sve što je u česticama zraka, pa i virus, manje cirkulira. Pritom je medicinsko osoblje u sali pod punom ‘ratnom’ spremom i zaštitnom opremom, pa obaviti operaciju u takvim uvjetima nije nimalo jednostavno. No zahvaljujući dobrim protokolima, nije do sada zabilježen prijenos virusa s operiranog pacijenta na nekog od osoblja.</p><p>- Očekujemo kroz jesen sigurno još takvih operacija. Obavili smo i oko četrdeset CT pretraga na takvim pacijentima prije ili poslije operativnih zahvata - rekao nam je prof. dr Lukšić i nastavio.</p><p>Važno je da u cijeloj ovoj situaciji s epidemijom štetu svedemo na najmanju moguću mjeru i da ljudi budu odgovorni, nose maske, peru ruke i pridržavaju se distance. Neizmjerno je važno zaštititi zdravstvene djelatnike jer jednog anesteziologa ne možete zamijeniti nikakvim drugim liječnikom, dodaje prof. dr. Lukšić ističući da sustav sada dobro funkcionira, ali pritom uvijek postoji mogućnost da se stvari pogoršaju te izmaknu kontroli.</p><p>Covid centar u Dubravi usko i svakodnevno surađuje s Klinikom za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević” te prima njihove pacijente. Ravnateljica Zarazne, prof. dr. Alemka Markotić, rekla nam je u nedjelju ujutro da su kapaciteti te bolnice većim dijelom popunjeni, a sedam oboljelih od Covid-19 je na respiratoru. </p><p>Dodala je i da se dinamika primanja i otpuštanja pacijenata mijenja tijekom cijelog dana, i tako svakodnevno. Hrvatska je danas zabilježila 508 novooboljelih, 384 pacijenta na bolničkom liječenju i sedmero preminulih. Najveći broj pozitivnih je u Zagrebu, njih čak 201. </p><p>To je oko 20 posto od ukupnog broja testiranih, a dr. Zvonimir Šostar, ravnatelj Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Grada Zagreba “Dr. Andrija Štampar”, kaže da je taj postotak visok jer Zagreb provodi najviše testiranja u odnosu na ostatak Hrvatske.</p><p>- Sve više ljudi se dolazi testirati. Naši epidemiolozi doslovno padaju s nogu, smjene su im od sedam ujutro do jedan poslije ponoći. No fenomenalni su, rade i ne žale se. Drugo rješenje ne postoji jer epidemiologa i mikrobiologa za zapošljavanje naprosto nema na tržištu rada. To je rezultat dugogodišnje nebrige zdravstvenog sustava, koji nije odobravao dovoljno ovakvih specijalizacija, i to nam sada dolazi na naplatu - kaže dr. Šostar ističući da svuda, pa tako i Zagrebu, najveći problem predstavljaju asimptomatski pacijenti, odnosno oni koji nemaju simptome, pa ni ne znaju da su zaraženi, a pritom virus šire dalje.</p>