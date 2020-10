Otišli smo se testirati na koronu i zapeli u redu, na šalteru su nam rekli: "Ovako je brže"

U subotu je zagužvalo na NZJZ Andrija Štampar. Trebalo se naoružati strpljenjem dok se nisu prorijedile dugačke automobilske i pješačke kolone

<p>Zalomilo se. Bili smo u kontaktu s osobom koja je bila u kontaktu s drugom zaraženom osobom i, zlu ne trebalo, otišli smo na testiranje. Za svaki slučaj. </p><p>Subotom se u NZJZ Andrija Štampar možete testirati od osam do podne, a mi smo vizionarski iz kuće krenuli još prije osam. Računali smo, hajde, preduhitrit ćemo ostale i obaviti tu neugodnost što prije. Sunce se pomaljalo iza oblaka i bila bi grehota potrošiti lijep subotnji dan na gombanje u redu za uzimanje brisa. </p><p>Problem je što nismo bili jedini. Deseci automobila zapeli su blagoj uzbrdici prema Zavodu, čekajući na svoj red za guranje štapića u nos. Gledali smo na sat, prošlo je 8 i 50, a mi smo još pod ručnom stenjali u dugačkom redu za drive-in testiranje. U jednom trenutku na cestu su izašla dva policajca na motorima kako bi regulirali promet. </p><h2>Tri reda</h2><p>Ovdje bi trebalo pojasniti kako stvar funkcionira. PCR test se plaća 698 kuna i potrebno ga je platiti prije samog testiranja. Možete to riješiti online, možete ranije u pošti ili banci, a možete, kao mi, biti nepripremljeni i platiti na licu mjesta.</p><p>Ipak, čini se da nismo bili jedini. Dapače, prema viđenom, izgleda da smo bili dio pospane većine kojoj je bilo teško isklikati nekoliko poteza na mobilnom bankarstvu. Kad smo se napokon dogegali do ulaza, ljubazni mladić s podočnjacima nam je saopćio da bez riješene uplatnice ne možemo pristupiti drive-inu, već se moramo parkirati sa strane i zauzeti svoje mjesto u redu. Gunđajući u bradu, ostavili smo auto sa strane i priključili se jednoj od tri nagužvane kolone ljudi pred kontejnerom za upis i plaćanje. </p><p>Ovako to izgleda. S jedne strane je red za one koji se tek trebaju upisati. Srećom, mi smo zahtjev za testiranjem ispunili dan ranije. Kad istrpite zamorno čekanje u redu i napokon dođete pred prozor za upis, gospođa u bijelom vam pruži novi papir na kojemu je ispisala vaše ime i udarila nezaobilazni pečat. Ni dva metra od njenog prozora, nalazi se drugi prozor na kojemu obavljate plaćanje. </p><p>Želite se odmah prebaciti na taj prozor, platiti i završiti cijelu stvar? </p><p>Ne. Morate se vratiti natrag i zauzeti mjesto na začelju drugog reda, paralelnog s prvim. Tu opet strpljivo čekate, u neposrednoj blizini ekipe koja se testira iz istih ili sličnih razloga kao vi - sumnjaju ili provjeravaju jesu li pozitivni na koronu. Usput prigovoraju, prebacuju se s noge na nogu, pogledavaju na sat, gužvaju ispečatirane papire i namještaju maske na licu. Fotografiranje ispred samog kontejnera i u prostoru Zavoda nije dopušteno. Kad napokon dođete do kraja drugog reda, obavljate plaćanje. </p><h2>"Ovako je brže"</h2><p>Na pitanje zašto jednostavno ne upisuju i naplaćuju sve na istom šalteru, odgovaraju nam kako je ovako brže. Nije se činilo brzim, ali nismo se htjeli buniti. Napokon, kad i to riješite, morate se javiti na treći šalter, s druge strane kontejnera i tu opet potvrditi svoje ime i prezime koje vam potom napišu na naljepnicu zalijepljenu za epruvetu.</p><p>Zatim se prebacujete u treći red, onaj za uzimanje brisa. On ide relativno brzo i krećete se zajedno s ekipom u autima pored vas. Ljudi u maskama i zaštitnim odijelima izvikuju vaša imena, a vi se poslušno pomičete korak naprijed, sve do neugodnog trenutka kad vam gurnu štapić u nosnicu. Postupak traje nekoliko sekundi, a vi za to vrijeme tečno psujete u sebi. Ispraćaju vas s obaviješću da rezultate testova možete očekivati u roku od 24 sata. Koliko smo sveukupno čekali? Sat i pol vremena.</p><p>Nije sasvim jasno zbog čega postoji toliko redova, posebno zato jer su u njima često stariji ljudi koji nisu vični online plaćanju, kao i lijeni i zaboravni ljudi, kao mi, koji nisu na vrijeme uplatili tih sedamstotinjak kuna preko mobitela ili u banci. S obzirom na to da se propisani razmak u redovima doživljavao prilično ležerno, a samo u subotu je objavljeno da u Zagrebu ima 199 novih slučajeva, ovakav raspored ne čini se najelegantnijim rješenjem. Ipak, nakon tih udarnih sat, sat i pol vremena koliko smo proveli čekajući u redu za drive-in, za upisivanje i za plaćanje, gužva se prorijedila. Razmak između ljudi se poštovao, a nadamo se da će i buduće brojke zaraženih biti što manje. </p>