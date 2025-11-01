Obavijesti

Večera s Yuvalom Hararijem i spoznaja o životu u svijetu koji se više nikada neće vratiti

Piše Tvrtko Jakovina prof. dr. sc. Odsjek za povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu,
NOVI EXPRESS Ugledni hrvatski povjesničar zapisao je dojmove o druženju s Yuvalom Hararijem, jednim od važnijih mislilaca 21. stoljeća koji je prošli tjedan gostovao u Zagrebu

Urednik izdavačke kuće Fokus, Davor Uskoković, pokucao je na vrata moga kabineta na Filozofskom fakultetu početkom 2015. pomalo zbunjen. Nismo se poznavali, nismo se ni dogovorili za susret. Kratko mi je pokušao objasniti da se uskoro izdaje “Sapiens - Kratka povijest čovječanstva”, da je riječ o svjetskoj uspješnici, da je autor povjesničar s Hebrew University u Jeruzalemu. Upravo su ga na jednom odsjeku odbili, nisu bili spremni pozvati Hararija u Zagreb, pa je bio pomalo suzdržan, iznenađen, razočaran. Izraelska država pokriva cijenu karte i boravka onim profesorima koje pozovu na strana sveučilišta. Izdavaču je takav aranžman bio zanimljiv. Bio je zanimljiv i meni, mada predajem 20. stoljeće i povijest čovječanstva od najranijih vremena, nije nešto što mi se uklapalo u predavanja. Rekao sam da ću knjigu pročitati i bude li mi zanimljiva, osim predavanja, mogu ponuditi gostovanje u emisiji “Treća povijest” na Trećem programu Hrvatske televizije, koju sam tad vodio s Dariom Špelićem. Do tada je Harari desetak godina na Hebrew University predavao opći predmet, koji se zahvaljujući interakciji sa studentima razvio u nešto posebno. Harari je u 90 minuta tjedno trebao objasniti nešto važno, veliko, nešto što je trajalo dugo, a na jednostavan način. Tako je Harari objasnio čovjeka, održao je i predavanje za moje studente i postao jedan od najvažnijih sugovornika koje smo imali u “Trećoj povijesti”.

