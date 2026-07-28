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LJETNO KINO KORČULA

Večeri eksperimentalnog filma u Korčuli: Publiku čeka premijera

Piše HINA,
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Večeri eksperimentalnog filma u Korčuli: Publiku čeka premijera
Izvedena Moreška pred gledateljima u Ljetnom kinu Korčula | Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
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Autori se koriste glitch estetikom kako bi propitali digitalnu sliku, algoritamski nadzor, videoigre, ekološke posljedice tehnologije i mogućnosti otpora dominantnim tehnološkim sustavima

Dvije večeri eksperimentalnog filma i medijske umjetnosti "Media in Motion - Gradovi, pejzaži, zvukovi..." i "Glitch film: mapiranje crne kutije", održat će se 1. i 2. kolovoza u Ljetnom kinu Korčula, najavila su iz udruge Siva zona.

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Program "Media in Motion" bit će prikazan 1. kolovoza, a obuhvaća pet videoradova Heika Daxla i Ingeborg Fülepp, nastalih od 2000. do 2006. godine u sklopu umjetničke platforme Media in Motion, koji povezuju sliku, zvuk i tehnologiju te istražuju percepciju, kretanje i urbani prostor. Radovi su ostvareni u suradnji sa skladateljima Monom Mur, Georgom Katzerom i Tobiasom P. M. Schneidom te umjetnikom Zlatkom Keserom. Program, koji je osmislio kustos Darko Fritz, predstavit će umjetnica Ingeborg Fülepp. Filmovi će premijerno biti prikazani u Hrvatskoj.

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"Glitch film: mapiranje crne kutije" u kustoskoj koncepciji Ejle Kovačević slijedi 2. kolovoza. Bit će prikazani radovi Occitane Lacurie, Jacquesa Percontea, Sabrine Ratté, Ignacija Tamarita, Jaroda Unofisala i Johanne Vaude.

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Autori se koriste glitch estetikom kako bi propitali digitalnu sliku, algoritamski nadzor, videoigre, ekološke posljedice tehnologije i mogućnosti otpora dominantnim tehnološkim sustavima. Filmovi su iz kataloga pariške kooperative za eksperimentalni film Collectif Jeune Cinéma. U povodu 20. godišnjice smrti umjetnika Željka Jermana (Zagreb, 10. 3. 1949.  - Korčula, 17. 7. 2006.) te 20 godina djelovanja Sive zone održavaju i izložbe iz ciklusa "Death in Korkyra" u zagrebačkom Muzeju suvremene umjetnosti, Gradskom muzeju Korčula i Wi-Fi galeriji siva zona te izložba Simona Beera "MA Moments" u crkvi Gospina začeća u Korčuli.

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