Pavlek se oženio u Kazahstanu? Oglasio se ministar Habijan...

Ministar pravosuđa Damir Habijan komentirao je postupak izručenja bivšeg dugogodišnjeg direktora skijaške reprezentacije Vedrana Pavleka te tvrdnje da se Pavlek u Kazahstanu, gdje čeka izručenje - oženio.

Tvrdnje da se Pavlek oženio objavio je Dnevno.

Habijan je rekao da nema potvrdu da se Vedran Pavlek oženio te da ne vjeruje da bi mu to moglo pomoći u postupku izručenja.

- Nemam tu informaciju da se oženio, a i nisam siguran da bi mu ta činjenica pomogla u postupku izručenja. Nemamo nikakvih dodatnih informacija, ali na tome aktivno radimo. I dalje vjerujem da će biti izručen. Neću govoriti o vremenskom tijeku, ali na tome se svakako radi, kazao je Habijan, javlja HRT.

Nedavno ostao bez odvjetnice

Pavlek, koji je osumnjičen za izvlačenje gotovo 30 milijuna eura iz Skijaškog saveza i koji je trenutno u Kazahstanu, u Hrvatskoj je sredinom rujna ostao bez svoje odvjetnice Laure Valković koja mu je otkazala punomoć. Valković nije željela govoriti o razlozima otkazivanja punomoći ističući kako je to stvar između nje i klijenta.

Pavlek je i dalje u ekstradicijskom pritvoru. Interpolova tjeralica protiv Pavleka, osumnjičenog za izvlačenje gotovo 30 milijuna eura iz Skijaškog saveza, raspisana je krajem ožujka, a njegovo uhićenje u Kazahstanu potvrdio je 1. svibnja ministar pravosuđa, digitalne transformacije i uprave Damir Habijan.

Početkom kolovoza glavni državni odvjetnik Ivan Turudić, komentirajući slučaj Vedrana Pavleka koji se protivi izručenju, rekao je da koristi sva pravna sredstva koja su mu na raspolaganju te da je postupak izručenja u tijeku.

Izrazio je tad uvjerenje da bi Pavlek mogao biti izručen Hrvatskoj u dogledno vrijeme.

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