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OSTAO I BEZ ODVJETNICE

Gdje je zapelo s izručenjem Vedrana Pavleka: Kazahstanci se više ni ne javljaju Hrvatskoj?

Piše 24sata,
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Gdje je zapelo s izručenjem Vedrana Pavleka: Kazahstanci se više ni ne javljaju Hrvatskoj?
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
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Kada je riječ o zemljama izvan EU, onda o postupku ekstradicije, u konkretnom slučaju, glavnu riječ ima kazahstanski ministar pravosuđa, rekao je Ivan Turudić prije nekoliko dana i poručio da je Ministarstvo pravosuđa adresa koja treba imati informacije o Pavleku

Vedran Pavlek, osumnjičen za izvlačenje gotovo 30 milijuna eura iz Hrvatskog skijaškog saveza, i dalje je nedostupan hrvatskom pravosuđu. Prema neslužbenim informacijama Indexa, kazahstanske pravosudne vlasti potpuno su prekinule komunikaciju s Hrvatskom u vezi s njegovim izručenjem.

Otkako je početkom svibnja uhićen u Kazahstanu nakon bijega iz Turske, hrvatske vlasti nadale su se brzom rješenju. Ministar pravosuđa Damir Habijan tada je isticao kako očekuje da se postupak vrlo brzo okonča.

otkazala punomoć Vedran Pavlek ostao bez odvjetnice u Hrvatskoj
Vedran Pavlek ostao bez odvjetnice u Hrvatskoj

Međutim, Pavlek se pravno usprotivio povratku u Hrvatsku, a proces je drastično usporio. Prema informacijama koje je objavio Index, nadležna kazahstanska tijela u međuvremenu su prestala odgovarati na upite iz Zagreba. Iako prekid komunikacije ne znači da je postupak izručenja službeno obustavljen, očito je da on u Kazahstanu ide puno sporijim tempom od očekivanog. 

Cijeli slučaj prije nekoliko dana komentirao je i glavni državni odvjetnik Ivan Turudić. Upitan za bivšeg čelnika Hrvatskog skijaškog saveza (HSS) Vedrana Pavleka koji je, nakon otkrića afere u HSS-u pobjegao u Kazahstan, kazao je da nema informacija o njegovu mogućem izručenju Hrvatskoj.

- Adresa za to je Ministarstvo pravosuđa. Kad se radi o zemljama Europske unije, onda neposredno komuniciraju pravosudna tijela, a kada je riječ o zemljama izvan EU, onda o postupku ekstradicije, u konkretnom slučaju, glavnu riječ ima kazahstanski ministar pravosuđa - pojasnio je Turudić.

FOTO: LJUBAV IZA KAMERA Pavlek se skriva u Kazahstanu, a nju je skrivao od javnosti. 'Ne pitaju me više kad ću se ženiti'
Pavlek se skriva u Kazahstanu, a nju je skrivao od javnosti. 'Ne pitaju me više kad ću se ženiti'

A sredinom rujna objavljeno je i da je u Hrvatskoj ostao bez svoje odvjetnice Laure Valković koja mu je otkazala punomoć, što je potvrdila Hini. Valković nije željela govoriti o razlozima otkazivanja punomoći ističući kako je to stvar između nje i klijenta.

Ekstradicijski pritvor i čekanje

Pavlek je u Kazahstan stigao preko Dubaija, nakon što je napustio Tursku tijekom tamošnjeg postupka. Interpolova tjeralica raspisana je još krajem ožujka, a nedugo nakon uhićenja određen mu je višemjesečni ekstradicijski pritvor.

Nadležni kazahstanski sud odredio mu je 10. lipnja pritvor u trajanju do dvanaest mjeseci, koliko tamošnjim institucijama treba za donošenje pravomoćne odluke. Krajem srpnja potvrdili su da provode strogu ekstradicijsku provjeru, no od tada nema nikakvog javno poznatog pomaka.

Budući da izručenje trenutno nije ni blizu realizacije, istraga zbog sumnje u dugogodišnje izvlačenje milijuna iz skijaškog saveza nastavlja se bez njega. Hrvatskoj je do daljnjega ostalo čekati konačnu odluku inozemnog pravosuđa.

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Komentari 31
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