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FOTO: LJUBAV IZA KAMERA

Pavlek se skriva u Kazahstanu, a nju je skrivao od javnosti. 'Ne pitaju me više kad ću se ženiti'

Bjegunac Vedran Pavlek, bivši skijaški guru, skrivao je ljubav s Roxanom, Talijankom rumunjskih korijena. No, istraga o pronevjeri baca novo svjetlo na njegov stil života i trošenje na luksuz
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Lenzerheide: Vedran Pavlek nije se odvajao od svoje lijepe djevojke Roxane
Vedran Pavlek (53), donedavno prvo ime hrvatskog skijanja i čovjek koji je više od dva desetljeća bio sinonim za organizaciju Snježne kraljice, koji se trenutačno nalazi u pritvoru u Kazahstanu dok ga traže hrvatske vlasti, privatni je život oduvijek vješto skrivao od javnosti. | Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL
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Vedran Pavlek (53), donedavno prvo ime hrvatskog skijanja i čovjek koji je više od dva desetljeća bio sinonim za organizaciju Snježne kraljice, koji se trenutačno nalazi u pritvoru u Kazahstanu dok ga traže hrvatske vlasti, privatni je život oduvijek vješto skrivao od javnosti. | Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL
Komentari 61

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