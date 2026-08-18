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O BOLESTI I SMRTI

Posljednja kolumna Vedrane Rudan: Evo što je napisala

Piše Ivan Jukić,
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Posljednja kolumna Vedrane Rudan: Evo što je napisala
Preminula Vedrana Rudan | Foto: Damir Spehar/PIXSELL
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U tekstu nije pisala samo o vlastitoj bolesti. Iako je i sama prolazila kroz iznimno teško razdoblje, Rudan je pažnju usmjerila na medicinske sestre riječke onkologije...

Hrvatska književnica i novinarka Vedrana Rudan (77) preminula je nakon teške borbe s bolešću. Vijest o njezinoj smrti objavljena je u utorak na njezinoj službenoj Facebook stranici.

- Vedrana je otišla na područje bez signala - stoji u kratkoj objavi na službenoj stranici spisateljice.

Rudan je posljednjih godina otvoreno govorila o svojoj bolesti i vlastitoj borbi s karcinomom žučnih kanalića. O svom zdravstvenom stanju pisala je bez uljepšavanja, baš kao što je tijekom cijele karijere otvoreno govorila o temama o kojima su drugi često šutjeli. Do posljednjih dana ostala je vjerna svom prepoznatljivom stilu – bez uljepšavanja, zadrške i straha.

Njezina posljednja kolumna na blogu „Djevojka u zagrljaju metastaza“ objavljena je 26. srpnja, pod naslovom „Medicinske sestre odahnut će kad izdahnu“.

U tekstu nije pisala samo o vlastitoj bolesti. Iako je i sama prolazila kroz iznimno teško razdoblje, Rudan je pažnju usmjerila na medicinske sestre riječke onkologije, njihov težak rad i uvjete u kojima svakodnevno brinu o teško bolesnim ljudima.

Otvoreno je opisala koliko je zbog bolesti postala ovisna o pomoći drugih. Kod kuće je o njoj brinula obitelj, dok je u bolnici ovisila o medicinskim sestrama koje su joj pomagale u najosnovnijim stvarima – od mjerenja tlaka i temperature do njege i pomoći tijekom noći.

„Pacijentima je najgore“, napisala je Rudan prenoseći riječi medicinskih sestara.

Posebno ju je pogodila priča o liječnici Ivani koja više nije mogla gledati koliko su njezine kolegice iscrpljene. Umjesto još jednog razgovora o problemu, organizirala im je jednodnevni izlet brodicom.

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Pjevalo se, plesalo i smijalo, a Rudan je taj prizor iskoristila kako bi ponovno otvorila pitanje uvjeta u kojima rade zdravstveni djelatnici.

„Mogu li smjene od 0-24 biti nečiji poziv ili je to ipak hrvatski državni zločin?“, zapitala se.

Pisala je i o vlastitoj nemoći te osjećaju srama zbog toga što mora ovisiti o drugima.

„Ti si naša“, odgovor je koji joj je, kako je napisala, davala obitelj kada bi im govorila koliko joj je teško zbog toga što se mora oslanjati na njih.

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U završnom dijelu kolumne Rudan je ponovno bila beskompromisna. Pozvala je građane da se ne mire s uvjetima u hrvatskom zdravstvu i da se bore za promjene.

„Izađite na ulice i svim se snagama borite protiv Države koja je rak za Hrvatsku“, napisala je.

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Danas njezine riječi iz posljednje kolumne imaju još snažniji odjek. Rudan je do samoga kraja pisala o bolesti, smrti, ljudima koji su je njegovali i sustavu za koji je smatrala da ih iznevjerava.

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