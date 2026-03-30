Riječki KBC primijenio novu terapiju, Vedrana Rudan među prvima: 'Je li ovo san ili java!?'

U svijetu medicine zabilježen je značajan iskorak – nova metoda liječenja koja obećava promjene u dosad teško izlječivim slučajevima već je primijenjena s uspjehom u KBC-u Rijeka. Prva pacijentica koja je prošla kroz ovu inovativnu terapiju je hrvatska književnica, novinarka i društvena kritičarka Vedrana Rudan. Riječ je o hiperbaričnoj oksigenoterapiji (HBOT) metodi koja koristi povišeni tlak kisika u posebnoj komori kako bi potaknula regeneraciju tkiva i ublažila posljedice komplikacija nastalih nakon stereotaksijske radioterapije (SBRT). Do sada se metoda primjenjivala za vanjske rane, no ovo je prvi slučaj njezine primjene u liječenju unutarnjih komplikacija radioterapije, što predstavlja svjetsku inovaciju.

- Dvije se godine liječim od karcinoma (žučnih vodova) preciznije, borim protiv njega uz pomoć ekipe riječke onkologije koja ne odustaje. Za sve nas se bori jednakim entuzijazmom. Ipak, čovjek s vremenom posustane. I čelik bi. Prije otprilike dva mjeseca zdravstveno stanje mi se drastično pogoršalo. To sam povezivala s napretkom moje primarne bolesti. U bolnici mi je rečeno da je uzrok mojih muka ozračeni dvanaesterac, ma što to bilo. Osjećala sam se neopisivo grozno. Jezivi bolovi, gubitak daha, nikakva potreba ni za hranom ni za pićem. U krevetu sam provodila 24 sata. Htjela sam umrijeti sad i odmah. Suprug me odvezao na onkologiju jedne nedjelje u 21.30 h. Dežurna je bila doktorica Ivana... Gledala sam u njena ramena koja su se tresla dok je bjesomučno lupala po mobitelu i tražila rješenje. "Sutra ćete otići na Sušak da isprobamo metodu barokomorom. Bit ćete prvi u svijetu“. Tupo sam je gledala, odbila svaku diskusiju na temu još jedne "metode".

Dosta mi je bilo patnje. Čak sam i u snu plakala očajna što više ne mogu stati na noge. Ekipa riječke onkologije je poznata što ne odustaje. Nakon dvije godine svakodnevnog druženja mogu reći da ih poznajem. Idućeg su me jutra na krevetu odvezli na Sušak. Doktor Franolić mi je objasnio "metodu", ni jednu riječ nisam razumjela. Ekipa je tamo zaista beskrajno dobra prema pacijentima. Bilo bi pretenciozno da objašnjavam što su mi učinili. Čula sam davno da barokomorom liječe vanjske rane, meni će pokušati pomoći oko liječenja unutarnje rane. Izgledala sam poput drvene lešine na strogoj dijeti. A onda sam ušla u komoru s kolegama. Ne znam koliko puta. Nije me briga za statistiku. Iznenada sam osjetila glad. Osjećam je i sad. U dva tjedna udebljala sam se deset kila. Da mi je ikad itko rekao da ću se veseliti tako perverznom podatku - opisuje Rudan, koja je odradila komoru i trenutačno doma uživa u životu koga se, kaže, jedva sjećala.

Hoda, jede, pije, diše.

- Jedini mi je problem što ne znam je li ovo san ili java. Možda ipak nije san? Unuk mi je rekao, nona, nekako si se ubucila. Doktorica Ivana mi govori da sam "prvakinja svijeta" jer se do sad nitko nije liječio na ovakav način. A ja sjedim u kutu terase s nosom u bombonijeri. Prvaci su ipak neki drugi - ističe Rudan.

Liječnici KBC-a Rijeka HBOT su primijenili kako bi sanirali komplikacije nastale nakon SBRT-a jetre. Pacijentica je razvila kroničnu ulceraciju dvanaesnika koja nije reagirala na standardnu terapiju, uz gubitak oko 15 kilograma i nepodnošljive bolove.

- Nakon provedene terapije pacijentica više nema bolova ni mučnina, dobila je značajno na tjelesnoj težini, a kontrolni nalaz gastroskopije pred kraj HBOT terapije govori u prilog značajnoj regresiji lokalnog nalaza dvanaesnika - pojašnjava predstojnica Klinike za tumore Ivana Mikolašević.

HBOT se provodi u terapijskim ciklusima od 20, 30 ili 60 tretmana, pet dana u tjednu, u riječkom Zavodu za podvodnu i hiperbaričnu medicinu, koji je trenutačno jedini u Hrvatskoj opremljen i kadrovski sposoban za ovakve zahtjevne terapije.

- Kod naše prve pacijentice određeni je protokol liječenja i već nakon prva 3 dana počela se osjećati bitno bolje, bolovi su prestali ili se povremeno javljali minimalno, počela je jesti i u prvih tjedan dana dobila na tjelesnoj težini - dodaje Mikolašević.

Postoje studije koje predlažu moguću korist primjene HBOT metode putem barokomore u liječenju posljedica standardne radioterapije na probavnu cijev, no pregledom literature ne postoje podaci o učinkovitosti primjene HBOT-a za liječenje komplikacija stereotaksijske radiokirurgije abdomena i zdjelice na probavnoj cijevi, pa je prema našim saznanjima, ova metoda koju je primijenio tim liječnika KBC-a Rijeka prvi put izvedena u svijetu, dodaje.

KBC Rijeka je, osim HBOT-a, u javnom zdravstvu prva uvela i SBRT jetre, čime je omogućena stereotaksija na lezijama cijelog tijela bez lista čekanja.

- Drago mi je što nastavljamo s izuzetno kvalitetnim iskoracima pri pružanju usluga liječenja najosjetljivijim skupinama pacijenata u kakve spadaju onkološki pacijenti. Nakon uspješnog liječenja naše prve pacijentice ovom inovativnom metodom, i druga pacijentica se već liječi ovom metodom i kod nje je nakon nekoliko dana došlo do potpune regresije bolova - naglašava v. d. ravnateljice Alemka Brnčić Fischer.

Prvi uspješan slučaj primjene HBOT-a u liječenju komplikacija stereotaksijske radioterapije pokazuje potencijal metode da pacijentima ne samo produlji život, nego i vrati kvalitetu života, što je posebno važno u skrbi za onkološke bolesnike.