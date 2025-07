Vedrana Rudan: ‘Thompson je naš najveći glumac. Neće valjda reći da će pjevati zbog love...'

Komentar na Thompsonov rekordni koncert imala je i spisateljica Vedrana Rudan. Ona je u naslovu teksta na svom blogu Zagreb uporedila s logorom, a kontroverznog pjevača nazvala najboljim glumcem.

Tekst "Logor Zagreb" započeo je priznanjem da joj je preko glave Thompsona i "Svjetskog događaja stoljeća".

"Priznajem, Thompsonov me nastup na HRT-u duboko, duboko dirnuo. On je naš najbolji glumac. Voditeljica mu je p...la uz osmijeh, treba to uvježbati, dok je on diskretno mokrih očiju priopćio Hrvaticama i Hrvatima da će pjevati jer ga je na to nagovorio bolesni sin", navela je Rudan.

Potom je dodala: "Neće valjda reći da će pjevati zbog love. Bio je jasan. U životu ima prioritete: Domovina, Bog, Porodica".

Dodala je i kako joj nije jasno "zašto neki analizatori" objašnjavaju drugima tko je zapravo Thompson.

"Katarina Peović, bivša zastupnica u Saboru, citira nam stihove pjesama iz njegove rane faze đe se Hodočasnik zalaže za klanja. Kome ona to govori? Sad će se netko njoj sličan javiti da je Thompson utajivač poreza, kradljivac terase, lažljivac koji stalno spominje 500 000 ljudi na Hipodromu", kazala je dalje Vedrana te poručila: "Ljudi oladite. Hrvati sve to znaju. Kakav narod takvi i heroji".

Potom se osvrnula i na Zagrepčane kazavši: "Gradski će ih očusi i maćehe zaključati na tri ili četiri dana. I? Buni li se ko? Zašto i bi? Hrvatska je bila i ostala zemlja slobodna za kriminalce širokoga spektra. Ili se prilagodi ili odj..i. Zato, opustite se mrzitelji svega što je hrvatsko, ako vam je tastatura jedino oružje".

"Thompson, ne zavaravajte se, car je svih Hrvata. Da nije Zagrepčani bi izašli na ulice i ceste i poručili Hodočasniku, širi bratstvo i jedinstvo na livadi pokraj rodne kolibice", kazala je dalje.

Cijeli Vedranin tekst možete pročitati na linku.