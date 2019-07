Velečasni: Ja se i dalje nadam da će nekome proraditi savjest

Mnogi nevini su osuđeni, pokojnica je pronađena i netko mora biti kriv, komentirao je optužnicu protiv Smiljane Srnec (45) za ubojstvo sestre Jasmine Dominić (23) vlč. Đuro Vukalović, dugogodišnji palovečki župnik.

Velečasni Vukalović župu vodi od 1975. godine i vjernici ga iznimno vole i cijene. Topao je, jednostavan, pristupačan, voljan pomoći. Dobro poznaje sve članove svoje župe, ali i one koje ne viđa često na nedjeljnim misama i na ispovijedi.

U telefonskom razgovoru rekao nam je kako nije iznenađen viješću da je protiv Smiljane podignuta optužnica, no pita se što će se dokazati.

- Ja neću nikome suditi niti ikoga opravdavati. Ne znam kako će to završiti, no moram reći da ne vjerujem pravosuđu. Istina nikad ne zastarijeva i vjerujem da će se saznati prije ili kasnije, samo da ne bude prekasno - kazao je velečasni.

- Ako imaju dokaza da je ona to učinila, svaka čast, čestitam im - kaže svećenik Vukalović. Otkriva nam da je Smiljaninu najmlađu kćer, koja je u svibnju krizmana, poslije toga vidio samo jednom na misi. Tužan je jer, kaže, čim završi škola, djeca više ne dolaze nedjeljom na misu.

- Ja sam predlagao da se sakramenti primaju najesen baš zbog toga da djeca dolaze i preko ljeta u crkvu, naravno kad su slobodni i nemaju drugih obveza. Ne mora biti vjeronauka, no za to nije bilo sluha - govori vlč. Vukalović. Prisjeća se u kakvom je šoku bio nakon što je pronađeno tijelo u zamrzivaču.

- To je bio prvi takav slučaj, nikad ranije nisam čuo ništa slično. S jedne strane, to je velika sramota. Ja se i dalje nadam da će nekome proraditi savjest - iskren je svećenik.

U petak ujutro, nešto prije ročišta na varaždinskom sudu na kojemu se odlučivalo o produljenju istražnog zatvora Smiljani, njezinu majku Katarinu Dominić vidjeli su stanovnici Palovca kako ide na Jasminin grob.

- Nisam je dugo vidjela, pa sam pitala gdje je. Bila je otišla u Njemačku, no vratila se u Palovec, sad opet odlazi. Znamo sresti Ivicu Srneca, Smiljanina supruga, no on ne govori o slučaju, a ni mi ne pitamo previše. Vidimo da im je teško - priča susjeda obitelji iz Palovca. Za optužnicu zna većina mještana ovog malog međimurskog mjesta.

- Ona najbolje zna kaj je bilo - kaže nam stariji gospodin za šankom u lokalnom kafiću. Poznaje Smiljanu, a još je bolje poznavao njezina oca.

- S Fredijem sam 20 godina igrao nogomet. Sjećam se, često je znao spominjati Jasminu. Sumnjao je da je možda otišla k njegovoj sestri, koja živi u Francuskoj, pa se pričalo da je pobjegla s nekim tipom iz BiH - dodaje on. Pitamo ga vjeruje li da je Smiljana počinila zločin.

- A tko je još bio tamo? Fredi je radio, mama je bila u Njemačkoj, ona je bila doma i vodila kuću. Pokazat će se, sud će to riješiti - kaže on.