ZATVORILI ZRAČNE LUKE

Velik napad dronovima na Moskvu, odjekivale eksplozije. Napad i u Brjansku, ima mrtvih

Foto: State Emergency Service of Ukrai

Ukrajinski dron udario je u minibus u Brjanskoj oblasti, usmrtio vozača i ozlijedio pet osoba, rekao je u ponedjeljak guverner jugozapadne ruske regije koja graniči s Ukrajinom

Svi ozlijeđeni prevezeni su u lokalnu bolnicu, rekao je guverner Alexander Bogomaz putem aplikacije za razmjenu poruka Telegram.

Ruski obrambeni sustavi angažirani u odbijanju napada dronova usmjerenih na Moskvu

Ruski sustavi protuzračne obrane bili su angažirani tijekom noći u odbijanju ponovljenih napada dronova usmjerenih na Moskvu zbog čega su zatvorene dvije od četiri zračne luke u gradu, priopćile su ruske vlasti u ponedjeljak. U roku od pet sati, počevši nešto prije 22 sata u nedjelju po moskovskom vremenu, ruske obrambene jedinice oborile su 28 dronova, rekao je gradonačelnik Moskve Sergej Sobjanin putem aplikacije za razmjenu poruka Telegram.

Ruska agencija za civilno zrakoplovstvo, Rosaviatsiya, je objavila da su zračne luke Domodedovo i Zhukovsky zatvorene radi osiguranja sigurnosti zračnog prometa.

Nije bilo informacija o potencijalnoj šteti. Rusija rijetko otkriva puni opseg štete koju su nanijeli ukrajinski napadi unutar svog teritorija, osim ako nisu uključeni civilni objekti.

Iz Ukrajine nije bilo neposrednih komentara. Kijev je rekao da su njihovi napadi usmjereni na uništavanje ruske infrastrukture ključne za vođenje rata u Ukrajini.

