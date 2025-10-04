Obavijesti

DRONOVi, MITO, SABOTAŽE PLUS+

Velika analiza hibridnog rata: Ruska strana sve više koristi 'aktivne mjere'. Što je to?

Piše Robert Barić, profesor na FPZ-u i vojno-politički analitičar,
Velika analiza hibridnog rata: Ruska strana sve više koristi 'aktivne mjere'. Što je to?
NOVI EXPRESS Ugledni vojni analitičar objašnjava kako predsjednik Ruske Federacije Vladimir Putin i Kremlj organiziraju i provode tzv. hibridni rat protiv država članica EU i Nato saveza

Tijekom prošlog tjedna u nekoliko slučajeva nepoznate bespilotne letjelice (dronovi) dovele su do privremenog zatvaranja aerodroma u Kopenhagenu i Aalborgu. Dronovi su uočeni i kraj zračne baze Skrydstrup, gdje je baza danskih lovaca F-35 (također, uz ovu bazu je locirana tvornica u kojoj će se proizvoditi raketno gorivo za potrebe ukrajinske vojske što je izazvalo bijes Moskve). Nakon toga nepoznati dronovi uočeni su iznad civilnih i vojnih objekata i u Norveškoj, Švedskoj i Njemačkoj.

