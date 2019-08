Velika Britanija: Kraljica je odobrila suspenziju parlamenta

Britanska kraljica Elizabeta II. je u srijedu odobrila suspenziju Parlamenta. To je tražio premijer Boris Johnson. Parlament će biti suspendiran od 9. rujna do 14. listopada.

Tada bi se trebao održati kraljičin govor u kojemu će biti iznijeti planovi vlade za Brexit.

Rok za Brexit je 31. listopada.

Podsjetimo, britanski premijer Boris Johnson želi ograničiti mogućnost da mu parlament poremeti plan za Brexit tako što je zatražio da se skrati vrijeme zasjedanja od sada pa do planiranog izlaska iz Unije 31. listopada. To je izazvalo pomutnju među političkim protivnicima koji ga optužuju za "državni udar na britanski način".

U dosad najodvažnijem potezu da izvuče zemlju iz EU-a sa ili bez sporazuma, Johnson je najavio da će obraćanje kraljice, koje se tradicionalno smatra službenim otvaranjem nove parlamentarne sezone, zakazati za 14. listopada.

Prekid u radu parlamenta koji uobičajeno traje nekoliko dana sada će trajati 23 radna dana, pa bi to onemogućilo oporbu u zaustavljanju izlaska zemlje iz Europske unije bez sporazuma.

Vijest je izazvala oštar pad funte.

Engleska crkva je objavila da bi kaotični Brexit pogodio siromašne i ne bi doveo do pomirbe podijeljene zemlje.

Upitan pokušava li na taj način blokirati političare koji žele odgoditi izlazak Britanije iz EU-a, Johnson je rekao da je to "apsolutno netočno".

Boris Johnson insists Parliament is being prorogued in order to pass new legislation.



The PM says "there will be ample time on both sides of that crucial 17 October summit in parliament for MPs to debate the EU, debate Brexit and all the other issues” https://t.co/txTcvjXOFJ pic.twitter.com/4PQEm0kGH2