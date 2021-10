Britanija je u nedjelju odbacila francuske tvrdnje da su čelnici dvije države dogovorili mjere za deeskalaciju sukoba zbog prava ribarenja nakon brexita, rekao je glasnogovornik premijera Borisa Johnsona i dodao da je na Parizu da napravi prvi korak.

Ranije je francuski dužnosnik rekao da su se francuski predsjednik Emmanuel Macron i Johnson dogovorili da će pokušati deeskalirati sukob.

"Na Francuzima će biti da odluče hoće li odstupiti od prijetnji koje su izražavali proteklih dana o kršenju sporazuma brexita. Bit će to na njima", rekao je novinarima Johnsonov glasnogovornik.

"Naravno da ćemo pozdraviti ako žele deeskalirati prijetnje koje su izrazili".

Britanski premijer Boris Johnson u subotu se u Rimu požalio predsjednici Europske komisije Ursuli von der Leyen na "potpuno neopravdane francuske prijetnje" zbog licenci za ribarenje i najavio je moguću tužbu protiv Pariza.

Britanija i Francuska spore se o ribarstvu u britanskim teritorijalnim vodama nakon brexita.

Prema sporazumu o brexitu koji je stupio na snagu 1. siječnja, pristup država EU-a britanskim vodama reguliran je kroz izdavanje dozvola za ribarenje. Europski ribari mogu nastaviti loviti u britanskim vodama ako mogu dokazati da su to činili i ranije. No za to im je potrebna dozvola Londona, pri čemu je nastao spor dviju država.

Pariz je zaprijetio Londonu strožim zdravstvenim i sigurnosnim provjerama kamiona koji stižu s britanskog teritorija, te zabranom iskrcavanja ulova britanskih ribara u francuskim lukama od utorka ako Britanci do tada ne izdaju više dozvola za francuske ribare.