UŽASNA TRAGEDIJA

Velika Britanija: Pas napao i ubio bebu, istraga traje

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Google Street View

policije su rekli da je pas koji se dovodi u vezu s napadom oduzet i uklonjen s posjeda

Beba stara devet mjeseci umrla je u nedjelju navečer nakon napada psa u Walesu u Velikoj Britaniji. Policija i hitna pomoć pozvane su na adresu u mjestu Rogiet oko 18 sati, no djetetu nažalost nije bilo spasa te je smrt proglašena na mjestu događaja, piše Sky News. Iz policije su rekli da je pas koji se dovodi u vezu s napadom oduzet i uklonjen s posjeda.

Istraga u tijeku

Glavni nadzornik policije Gwent, John Davies, obratio se javnosti. 

- Razumijemo da će biti zabrinutosti oko ovog incidenta, ali službenici su na mjestu događaja i provodit će daljnje istrage kako istraga bude napredovala. Ako imate zabrinutosti ili informacije, molimo vas da nam se obratite - rekao je John Davies. 

