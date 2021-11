Europski ribari mogu nastaviti loviti u britanskim vodama ako mogu dokazati da su to činili i ranije. No za to im je potrebna dozvola Londona, pri čemu je nastao spor dviju država

Britanija je u ponedjeljak upozorila Francusku da odustane u sporu oko prava na ribolov u roku od 48 sati ili će se suočiti s pravnim tužbama prema trgovinskom sporazumu o Brexitu. - Francuzi su uputili potpuno nerazumne prijetnje, uključujući Kanalske otoke i našu ribarsku industriju, i moraju povući te prijetnje ili ćemo u suprotnom upotrijebiti mehanizme našeg trgovinskog sporazuma s EU-om za poduzimanje mjera - ministrica vanjskih poslova Liz Truss rekao je Sky. - Francuzi su se ponašali nepošteno. To nije u okviru trgovinskog sporazuma. A ako se netko ponaša nepošteno u trgovinskom sporazumu, imate pravo poduzeti mjere protiv njih i tražiti neke kompenzacijske mjere. A to ćemo učiniti ako Francuzi ne odustanu. Prema ugovoru o brexitu koji je stupio na snagu 1. siječnja, pristup zemalja EU-a britanskim vodama reguliran je kroz izdavanje dozvola za ribarenje. Europski ribari mogu nastaviti loviti u britanskim vodama ako mogu dokazati da su to činili i ranije. No za to im je potrebna dozvola Londona, pri čemu je nastao spor dviju država. Pariz je zaprijetio Londonu strožim zdravstvenim i sigurnosnim provjerama kamiona koji stižu s britanskog teritorija, te zabranom iskrcavanja ulova britanskih ribara u francuskim lukama od utorka ako Britanci dotad ne izdaju više dozvola za francuske ribare. Ove je odluke London ocijenio "pretjeranima" i zaprijetio da će zauzvrat pooštriti kontrolu europskih brodova u svojim vodama.