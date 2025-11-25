Obavijesti

Velika čuda u medicini vraćaju nam vjeru u hrvatsko zdravstvo

Piše Bojana Mrvoš
Velika čuda u medicini vraćaju nam vjeru u hrvatsko zdravstvo
Ovakvi uspjesi vraćaju nam vjeru u hrvatsko zdravstvo, vjeru poljuljanu dugačkim listama čekanja, dugačkim redovima u bolnicama i aferama u zdravstvu

Liječnici su na Rebru izveli pravo operacijsko čudo - napola su porodili bebu kako bi joj mogli odstraniti veliki tumor, a da ona i dalje ima dotok kisika iz posteljice. I majka i novorođenče osjećaju se dobro, sve je uspješno obavljeno, liječnici se imaju čime ponositi - takve se operacije u svijetu izvode rijetko, vrlo su zahtjevne.

