<p>Zašto četiri mjeseca od potresa još nema zakona o obnovi Zagreba i okolice? Tko će imati pravo na sufinanciranje i pod kojim uvjetima? Mogu li ili ne, građani sami obnavljati? Košta li obnova 42 ili 86 milijardi kuna? Što se moglo napraviti dok se čeka zakon, a nije? Kada će se obnoviti vrtići, škole, bolnice i tko će to platiti? Zašto HDZ proziva Bandića? Kako bi izgledala obnova da trenutačna oporba dođe na vlast?</p><p>To su samo neke od tema koje ćemo otvoriti u velikoj izbornoj debati 24sata. Gosti online debate su ministrica kulture Nina Obuljen Koržinek (HDZ), tvorac zakona o obnovi u Ministarstvu graditeljstva Željko Uhlir (HNS), bivša ministrica graditeljstva Anka Mrak-Taritaš (Restart koalicija), Tomislav Tomašević iz Možemo! koji su pokrenuli peticiju za brzo usvajanje zakona, te bivši ministar Slaven Dobrović iz Domovinskog pokreta.</p><p>Debatu pratite uživo od 16 sati <a href="https://www.facebook.com/24sata/" target="_blank">na Facebook stranici 24sata</a> i našem portalu. Debatu moderira naš novinar Ivan Pandžić.</p><p><strong>Pratite uživo:</strong></p><h2>Tijek debate:</h2><p><strong>Prvo pitanje za gospodina Uhlira - zašto se zakon o obnovi Zagreba nije usvojio prije raspuštanja Sabora? Kad će u Zagrebu biti obnovljena prva zgrada?</strong></p><p>- Svi oni koji su inženjeri ili se primjerice bave statikom bili su svjesni da je bilo pitanje dana kada će se Zagrebu nešto ovakvo dogoditi. </p><p>- Mi smo odmah drugi dan počeli s izradom zakona za obnovu. Bili smo svjesni da takav zakon ima osnovnu vrijednost u brzini donošenja. Zakon je trebalo brzo napisati. I on je 31.3. u osnovi bio napisan. Zatim, 7. travnja predstavljen je dorađeni zakon i njega je trebalo gurnuti u proceduru. </p><p>- Puno se vremena izgubilo na pregovore i dogovore. Bandić je rekao da nikad neće glasovati za taj zakon, Varga isto. </p><p>- Zakon se morao mijenjati dan prije puštanja u proceduru. </p><p>- Izgubilo se mnogo vremena na nebitne razgovore i pregovore. </p><p><strong>Kada se može očekivati početak obnove?</strong></p><p>- Po projekcijama - 26.6. je prvi izvođač trebao biti uveden u posao. To se nije dogodilo zbog brojnih faktora. Kad se zakon donese, prvo treba ugovoriti projektante, pa izvođače i uvesti ih u posao. </p><p>- Dva mjeseca nakon donošenja zakona prvi bi izvođač trebao krenuti s radom. </p><p>- Milan Bandić rekao je da nema novaca i da su građani sami krivi. Na taj je način teško raditi na zakonu. </p><p>- Da biste dobili dobar zakon, trebate suradnju Vlade i grada, dakle Milana Bandića. Uskoro će proći 12 tjedana od potresa. Neke se stvari ne mogu vratiti, neki su počeli sami obnavljati svoje stanove i kuće. Obavljeni su neki najhitniji zahvati, rekla je Mrak Taritaš. </p><p>- Za obnovu nije dovoljan samo zakon, obavezno je osigurati i sredstva. Počeli smo pripremati zakonodavni okvir za obnovu i s druge strane smo išli u detaljan popis svega što je oštećeno. Obnova će stajati 11 milijardi eura, oko šest milijardi eura je za stambene prostore. Trajati će godinama pa i desetljećima, rekla je ministrica Nina Obuljen Koržinek.</p><p>Ona je objasnila da nije važno što zakon nije već raspisan jer financijska sredstva ionako još nisu bila osigurana. </p><p>- Važno je da ne stvaramo dojam da bi se donošenjem zakona sve riješilo. Zakon je okvir, a ključno je osigurati sredstva. Na tome se radi. </p><p><strong>Tomislav Tomašević:</strong></p><p>- Ja kao da sam u paralelnom svemiru. Milan Bandić koalicijski parner je ministrice Obuljen tj. HDZ-a i Željka Uhlira tj. HNS-a. Što se zakona tiče, treba razlikovati sanaciju i obnovu. Na brojnim objektima nije obavljena ni obnova. </p><p>- Dva i pol mjeseca nakon potresa tek se raspisuje natječaj za sanaciju dimnjaka... Još uvijek 400 ljudi je smješteno u studentskom domu. </p><p><strong>Slaven Dobrović:</strong></p><p>- Mogli smo čuti različite isprike zašto zakon nije donešen. To je bio prioritet, ali i naći sredstva za sanaciju i obnovu. </p><p>- Grad je u kaosu što se financija tiče. Za to nije odgovoran samo Bandić već i svi koji mu drže ljestve. </p>