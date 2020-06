Prijave za novčanu pomoć zbog oštećenja traju do 31. listopada

<p>Građani kojima su zgrade stradale u potresu, a morali su izvesti radove hitne sanacije, mogu se prijaviti za novčanu pomoć osiguranu iz državnog proračuna do 31. listopada, a za pitanja je otvorena i posebna telefonska linija, izvijestilo je Ministarstvo graditeljstva u petak.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: </strong></p><p>Radi pojednostavljenja procesa prijave, smanjenja papira, nepotrebnog čekanja u redovima te lakše obrade samih zahtjeva, prijave se zaprimaju digitalno i to putem <a href="https://prijava-mgipu.gdi.net/" target="_blank">e-Hitni popravak zgrada oštećenih u potresu</a> sustava e-Građani. </p><p>Usluga prijave za novčanu pomoć nova je, 73. e-usluga sustava e-Građani, istaknuo je ministar uprave<strong> Ivan Malenica</strong>.</p><p>Građani koji se ne mogu prijaviti digitalno svoj zahtjev mogu predati osobno, svakim radnim danom od 9 do 14 sati na lokaciji Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja u Zagrebu, Vinogradska cesta 25.</p><p>Radi se o pomoći do 20.000 kuna za svaku samostalnu jedinicu u zgradi, a spomenuti iznos namijenjen je za pomoć za hitne sanacije dimnjaka, zabatnog zida, dizala te nužnu privremenu zaštitu zgrade od utjecaja atmosferilija i uklanjanja ili pridržanja opasnih dijelova zgrade koji su mogu ugroziti život ili zdravlje ljudi.</p><p>- Pomoći ćemo svakom kućanstvu s iznosom do 20.000 kuna, ali to je samo početak jer mnogi domovi pretrpjeli su značajno veća oštećenja. Čeka nas kompletna, dugotrajna i temeljita obnova Zagreba, a s ovim hitnim mjerama idemo kako bismo pomogli ljudima da imaju toplu vodu i grijanje - rekao je ministar graditeljstva <strong>Predrag Štromar</strong>.</p><p>Ministarstvo graditeljstva osigurava do 12 tisuća kuna po samostalnoj jedinici u zgradi za spomenute sanacije, dok će se ostatak osigurati u Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost koji će sufinancirati nove kondenzacijske bojlere, a prijave su moguće putem web obrasca dostupne na stranicama Fonda. </p><p>Zahtjevi se zaprimaju temeljem javnog poziva objavljenog 2. lipnja, a prijave će se zaprimati do 31. listopada 2020. godine.</p><p>Na <a href="https://mgipu.gov.hr/vijesti/prijave-za-pomoc-u-sanaciji-zgrada-ostecenih-potresom-do-31-listopada-otvorena-i-posebna-telefonska-linija-za-gradjane/10854" target="_blank">internetskim stranicama Ministarstva</a> objavljena je uputa za prijavu, a otvorena je i posebna telefonska linija 01/ 3782 117 na koju se građani mogu obratiti svakim radnim danom od 9 do 14 sati. </p><p>Javni poziv za dodjelu novčane pomoći raspisan je temeljem Odluke Vlade kojom je rebalansom proračuna osiguran 141 milijuna kuna za hitne sanacije zgrada i nabavku bojlera građanima pogođenim potresom.</p>