Svijeće, cvijeće i lampaši: Ovako su građani odali počast svojim najmilijima diljem Hrvatske...

Na blagdan Svih svetih, gradska groblja diljem Hrvatske pretvorila su se u more svjetla i tišine. Redovi lampiona obasjali su staze i spomenike, dok su se građani tiho prisjećali svojih najmilijih...
Današnji je blagdan Svih svetih posvećen onima koji nisu više s nama. Prisjećamo se najmilijih i onih koji su obilježili živote mnogih. Među njima su i veliki sportaši i sportski treneri poput tragično poginulog Dražena Petrovića, Miroslava Ćire Blaževića, Josipa Kužea, Slavena Zambate...
| Foto: Matija Habljak/PIXSELL
Današnji je blagdan Svih svetih posvećen onima koji nisu više s nama. Prisjećamo se najmilijih i onih koji su obilježili živote mnogih. Među njima su i veliki sportaši i sportski treneri poput tragično poginulog Dražena Petrovića, Miroslava Ćire Blaževića, Josipa Kužea, Slavena Zambate... |
Foto: Matija Habljak/PIXSELL
Današnji je blagdan Svih svetih posvećen onima koji nisu više s nama. Prisjećamo se najmilijih i onih koji su obilježili živote mnogih. Među njima su i veliki sportaši i sportski treneri poput tragično poginulog Dražena Petrovića, Miroslava Ćire Blaževića, Josipa Kužea, Slavena Zambate...
| Foto: Matija Habljak/PIXSELL
Foto Sime Zelic/PIXSELL
Foto Josip Regovic/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL
Ćirin grob ukrašen je nogometnom loptom kao znak posvete velikom hrvatskom treneru i osvajaču prve medalje na svjetskim prvenstvima za našu reprezentaciju. Osim kao izbornik reprezentacije, Ćiro se istakao i osvajanjem jugoslavenskog prvenstva s Dinamom 1982. te nevjerojatnom karizmom, kojom je osvajao sve oko sebe.
| Foto: Matija Habljak/PIXSELL
Foto David Jerkovic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto Sandra Simunovic/PIXSELL
Foto Emica Elvedji/PIXSELL
Foto Marko Prpic/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto Marko Prpic/PIXSELL
Foto David Jerkovic/PIXSELL
Foto Marko Prpic/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto Sandra Simunovic/PIXSELL
Foto Josip Regovic/PIXSELL
Foto Sandra Simunovic/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto Marko Prpic/PIXSELL
Foto David Jerkovic/PIXSELL
Foto Marko Prpic/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto Robert Anic/PIXSELL
Foto Emica Elvedji/PIXSELL
Foto Matija Habljak/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto Marko Prpic/PIXSELL
Foto David Jerkovic/PIXSELL
Foto Robert Anic/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto Marko Prpic/PIXSELL
Miris voska, šapat molitve i topli odsjaj svijeća obilježili su večer posvećenu onima kojih više nema — ali koji i dalje žive u sjećanjima svojih najbližih.
| Foto: Josip Regovic/PIXSELL
Foto Sandra Simunovic/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL
Na grobljima je tako uvedeno 60 novih kamera, ovih dana postavlja se još 20, a iz tvrtke poručuju da će nastaviti raditi na poboljšanju sustava video nadzora te će i ove godine biti pojačane policijske ophodnje u blizini svih osječkih groblja.
| Foto: David Jerkovic/PIXSELL
Foto Matija Habljak/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto Josip Regovic/PIXSELL
Foto Emica Elvedji/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto David Jerkovic/PIXSELL
Foto Matija Habljak/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL
Dražen Petrović jedan je od onih sportaša koji su ostavili neizbrisiv trag. Hrvatska ga pamti kao najboljeg košarkaša svoje povijesti, a dvostruki osvajač Eurolige i srebrne medalje s reprezentacijom na Olimpijskim igrama 1992. ostavio je dubok trag u Šibenci i Ciboni
| Foto: Matija Habljak/PIXSELL
Foto Josip Regovic/PIXSELL
Foto Matija Habljak/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL
Za Dinamove navijače Josip Kuže će uvijek ostati upamćen kao jedan od njih. Veliki trener vodio je zagrebački klub u tri navrata i osvojio naslov prvaka Hrvatske 2006., ali u srcima navijača pogotovo je ostao nakon jedne izjave:
| Foto: Matija Habljak/PIXSELL
Foto David Jerkovic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto Sandra Simunovic/PIXSELL
Foto Emica Elvedji/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto Robert Anic/PIXSELL
Foto David Jerkovic/PIXSELL
Foto Robert Anic/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto Matija Habljak/PIXSELL
Foto Josip Regovic/PIXSELL
Foto Matija Habljak/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto David Jerkovic/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto Emica Elvedji/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto David Jerkovic/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto Josip Regovic/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto David Jerkovic/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto Emica Elvedji/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto David Jerkovic/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto Josip Regovic/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto David Jerkovic/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto Emica Elvedji/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto David Jerkovic/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto Josip Regovic/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto David Jerkovic/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto Emica Elvedji/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto David Jerkovic/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto Josip Regovic/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto David Jerkovic/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto Emica Elvedji/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto David Jerkovic/PIXSELL
Foto Josip Regovic/PIXSELL
Foto David Jerkovic/PIXSELL
Foto Emica Elvedji/PIXSELL
Foto Josip Regovic/PIXSELL
Foto Emica Elvedji/PIXSELL
Foto Josip Regovic/PIXSELL
Foto Emica Elvedji/PIXSELL
Foto Josip Regovic/PIXSELL
Foto Emica Elvedji/PIXSELL
Foto Josip Regovic/PIXSELL
Foto Emica Elvedji/PIXSELL
Foto Josip Regovic/PIXSELL
Foto Emica Elvedji/PIXSELL
Foto Josip Regovic/PIXSELL
Foto Emica Elvedji/PIXSELL
Foto Josip Regovic/PIXSELL
Foto Emica Elvedji/PIXSELL
Foto Josip Regovic/PIXSELL
Foto Emica Elvedji/PIXSELL
Foto Josip Regovic/PIXSELL
Foto Emica Elvedji/PIXSELL
Foto Sime Zelic/PIXSELL
Foto Emica Elvedji/PIXSELL
Slaven Zambata također je Dinamova velika legenda. Igrao je za "modre" u dva navrata, a ukupno čak 11 godina. Smatraju ga ponajboljim napadačem u povijesti kluba i na četvrtom je mjestu klupskih strijelaca u povijesti
| Foto: Luka Stanzl/PIXSELL
Foto Emica Elvedji/PIXSELL
Foto Sime Zelic/PIXSELL
Foto Emica Elvedji/PIXSELL
Foto Sime Zelic/PIXSELL
Foto Emica Elvedji/PIXSELL
Foto Sime Zelic/PIXSELL
Foto Emica Elvedji/PIXSELL
Foto Sime Zelic/PIXSELL
Foto Emica Elvedji/PIXSELL
Foto Sime Zelic/PIXSELL
Foto Emica Elvedji/PIXSELL
Foto Sime Zelic/PIXSELL
Foto Emica Elvedji/PIXSELL
Foto Sime Zelic/PIXSELL
Foto Emica Elvedji/PIXSELL
Foto Sime Zelic/PIXSELL
Foto Emica Elvedji/PIXSELL
Foto Sime Zelic/PIXSELL
Foto Emica Elvedji/PIXSELL
Foto Sime Zelic/PIXSELL
Foto Emica Elvedji/PIXSELL
Foto Sime Zelic/PIXSELL
Foto Emica Elvedji/PIXSELL
Foto Sime Zelic/PIXSELL
Foto Emica Elvedji/PIXSELL
Foto Sime Zelic/PIXSELL
Foto Emica Elvedji/PIXSELL
Foto Sime Zelic/PIXSELL
Foto Emica Elvedji/PIXSELL
Foto Sime Zelic/PIXSELL
Foto Emica Elvedji/PIXSELL
Foto Sime Zelic/PIXSELL
Foto Sime Zelic/PIXSELL
Foto Sime Zelic/PIXSELL
Foto Sime Zelic/PIXSELL
Foto Sime Zelic/PIXSELL
Foto Emica Elvedji/PIXSELL
Foto Emica Elvedji/PIXSELL
Foto Emica Elvedji/PIXSELL
Foto Emica Elvedji/PIXSELL
Foto Emica Elvedji/PIXSELL
Foto Emica Elvedji/PIXSELL
Foto Emica Elvedji/PIXSELL
Foto Emica Elvedji/PIXSELL
Foto Emica Elvedji/PIXSELL
Foto Emica Elvedji/PIXSELL
Foto Emica Elvedji/PIXSELL
Foto Emica Elvedji/PIXSELL
Foto Emica Elvedji/PIXSELL
Foto Emica Elvedji/PIXSELL
Foto Emica Elvedji/PIXSELL
Foto Emica Elvedji/PIXSELL
Foto Emica Elvedji/PIXSELL
Foto Emica Elvedji/PIXSELL
Foto Emica Elvedji/PIXSELL
Foto Emica Elvedji/PIXSELL
Foto Emica Elvedji/PIXSELL
Foto Emica Elvedji/PIXSELL
Foto Emica Elvedji/PIXSELL
Foto Emica Elvedji/PIXSELL