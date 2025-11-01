Obavijesti

Svijeće, cvijeće i lampaši: Ovako su građani odali počast svojim najmilijima diljem Hrvatske...

Na blagdan Svih svetih, gradska groblja diljem Hrvatske pretvorila su se u more svjetla i tišine. Redovi lampiona obasjali su staze i spomenike, dok su se građani tiho prisjećali svojih najmilijih...
Zagreb: Grobovi poznatih osoba na Mirogoju na blagdan Svih svetih
Današnji je blagdan Svih svetih posvećen onima koji nisu više s nama. Prisjećamo se najmilijih i onih koji su obilježili živote mnogih. Među njima su i veliki sportaši i sportski treneri poput tragično poginulog Dražena Petrovića, Miroslava Ćire Blaževića, Josipa Kužea, Slavena Zambate... | Foto: Matija Habljak/PIXSELL
