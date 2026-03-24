VELIKA INSPEKCIJA Ovo su cijene namirnica za Uskrs! I Talijani su u šoku: 'Kod vas je sve skuplje'
Inflacija čini svoje. Ovogodišnja košarica bit će daleko skuplja. Nekoliko proizvoda gotovo je udvostručilo cijenu. Janjetinu si sad malo tko može priuštiti...
Uskršnja košarica bit će skuplja nego lani, kažu iz Nezavisnih hrvatskih sindikata, koji će s konkretnim podacima izaći 31. ožujka. No da poskupljenje nije malo, jasno se vidi i po cijenama na tržnicama. Cijene za blagdansku trpezu provjerili smo na tržnicama u Zagrebu, Splitu, Osijeku, Slavonskom Brodu, Rijeci i Puli. Najveći skok cijena vidljiv je na janjetini. U Zagrebu je lani stajala 11 eura po kilogramu, a sad se kreće od 18 do 18,90 eura. Značajan skok je i u Slavonskom Brodu, gdje se kilogram lani kupovao za 9 eura, a sad iznosi 14,99 eura. Skočila je cijena svježeg sira, a osjetna razlika vidljiva je u Splitu. Kilogram se lani plaćao 4,80 eura, a sad je za istu stvar potrebno izdvojiti 8 eura. Jaja se mogu naći po povoljnijim cijenama iako u Slavonskom Brodu i Splitu ima i skupljih, pa želite li proći povoljnije trebate pripaziti. Gotova i kuhana šunka u Zagrebu je dvostruko skuplja nego lani, dok se na ostalim tržnicama može naći po povoljnijim cijenama nego prošle godine.