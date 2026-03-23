OTKRIĆE 24SATA O FATALNOJ ZAMJENI: 'Što je s otpusnim pismom mog pokojnog brata?'

U Općoj bolnici Virovitica prošli se tjedan, kako su ekskluzivno otkrila 24sata, dogodila kobna pogreška jer su primili čovjeka pod tuđim OIB-om i zdravstvenim kartonom te je on na kraju i preminuo, dok su živu osobu proglasili mrtvom, a obojica su s istim imenom i prezimenom. Nenad Marković iz Virovitice uspio je dobiti natrag svoj identitet i OIB nakon što su mu u petak poručili da je mrtav, dok Predrag Marković, brat pokojnog Nenada Markovića iz mjesta Rit u Lukaču, još nije dobio pravo otpusno pismo kako bi mogao i "pravno" pokopati brata, kojemu je sprovod bio prošloga tjedna.

Iz ravnateljstva bolnice za 24sata su odgovorili da je do "do zamjene identiteta došlo pogreškom koja je uzrokovana ljudskim faktorom".

- Detaljnije informacije ćemo znati nakon završetka unutarnje kontrole koja je u tijeku. Preminuli pacijent je liječen pod svojim imenom i prezimenom, sukladno dijagnostičkim nalazima na dan prijema i kliničkim smjernicama. Detaljnije informacije ćemo znati nakon završetka unutarnje kontrole koja je u tijeku. Sukladno nalazu unutarnje kontrole poduzet ćemo sve mjere u cilju preveniranja sličnih situacija u budućnosti - odgovorili su za 24sata iz ravnateljstva OB-a Virovitica i naveli kako je obaviješteno Ministarstvo zdravstva.

Netom prije njihova odgovora stigao nam je i onaj iz Ministarstva zdravstva. Oni su za 24sata odgovorili kako ih je "Ravnateljstvo OB-a Virovitica obavijestilo o ovom slučaju".

- Sukladno procedurama sustava kvalitete, bolnica je pravodobno i pravilno pokrenula unutarnji nadzor te će po njegovu okončanju dostaviti izvješće Službi za kvalitetu Ministarstva - odgovorilo nam je Ministarstvo zdravstva, dok nam je Hrvatska liječnička komora rekla da će zatražiti službenu informaciju o ovom slučaju od OB-a Virovitica.

No još jučer ravnatelj OB-a Virovitica, Dinko Blažević, nije znao za ovaj slučaj, što je potvrdio za 24sata. Kratko nam je rekao da mu je to prvi glas o ovom slučaju i da je u petak dio dana bio odsutan iz bolnice te da će danas pokrenuti istragu, iako je do pogreške došlo 15. ožujka.

- Danas ne možete dobiti odgovor jer je nedjelja. Ne mogu kontaktirati liječnike, to je nemoguće, ne znam gdje su. Nije im dostupan bolnički informatički sustav - rekao je jučer ravnatelj Blažević za 24sata.

'Pokrećem istragu'

Dodao je i kako će se slučaj tek istražiti.

- Čudno je da za ovo doznajem od vas. Evidentno je da je riječ o ljudskoj pogrešci i moramo provesti istragu. Ja ću ujutro, nakon kolegija, dati nadležnim službama da utvrde što se dogodilo i dati vam potom službeni odgovor - rekao nam je u kratkom telefonskom razgovoru Blažević.

Podsjetimo, 16. ožujka 2026. godine Nenad Marković iz Virovitice službeno je proglašen mrtvim iako je bio živ. Kako doznaju 24sata, riječ je o ozbiljnom propustu koji se dogodio u Općoj bolnici Virovitica. Upravo je tamo 16. ožujka preminuo drugi muškarac istog imena i prezimena. No prilikom evidentiranja podataka, uz preminulog je unesen OIB Nenada Markovića koji je živ, čime je došlo do zamjene identiteta s ozbiljnim posljedicama.

Predrag Marković, brat preminulog muškarca, za 24sata je ispričao kako je u ponedjeljak ujutro bio u Općoj bolnici Virovitica kako bi preuzeo pravo otpusno pismo jer su ga u petak zvali s patologije i rekli mu da danas dođe. Međutim, dokument mu nije izdan, već su mu djelatnici rekli da će ga naknadno kontaktirati, uz ispriku zbog nastale situacije.

- Brata sam doveo u OB Virovitica na hitnu u nedjelju ujutro (15. ožujka), nakon što mu je naglo pozlilo. Dan ranije nije imao nikakvih tegoba, no potom je počeo povraćati, pa sam rekao da moramo u bolnicu da vide što je. On od 1994. nije bio kod doktora, nikad nije bio bolestan i nikad nije pio nikakve lijekove, a na otpusnom pismu koje su mi nakon njegove smrti dali u virovitičkoj bolnici stoji kako je uzimao brojne lijekove, što nije istina - ispričao je Predrag Marković za 24sata.

Na hitnom prijemu, tvrdi, od njega je zatraženo samo ime i prezime brata, bez da su ga tražili njegovu zdravstvenu iskaznicu.

- Ja sam je imao kod sebe. U stanju šoka i zabrinutosti nisam reagirao što me ne traže zdravstvenu, već sam bio fokusiran isključivo na to da se bratu pruži pomoć. Dakle, samo su me tražili njegovo ime i prezime. Kad sam rekao Nenad Marković, samo su rekli: 'U redu' - ispričao nam je utučeni Predrag.

'Trebam otpusno pismo'

Ističe kako mu je otpusno pismo nužno kako bi mogao regulirati administrativne obveze, uključujući odjavu preminulog brata, te izbjeći moguće posljedice. Bez tog dokumenta, kako kaže, ne zna kako postupiti.

Brata opisuje kao poštenog i skromnog čovjeka te je u šoku što ga više nema i što nakon svega još ima pravne zavrzlame.

Obitelj je, dodaje, već teško pogođena gubitkom, a dodatni stres predstavlja i zdravstveno stanje njihove majke koja uskoro nastavlja s kemoterapijom.

- Stvarno molim da se u što kraćem roku slučaj riješi i da mi se izda pravo bratovo otpusno pismo da ga mogu odjaviti, a ne da još imamo neke probleme. I mama i ja smo izvan sebe od tuge i žalosti, a umjesto da tugujemo u miru, sad se još moramo pitati hoćemo li imati kakvih problema zbog ove pogreške koja se dogodila u bolnici - istaknuo je Predrag.

Postoje ozbiljne indicije da je preminuli pacijent bio zaprimljen i liječen pod tuđim identitetom, odnosno s OIB-om, zdravstvenim kartonom Nenada Markovića, koji je pogreškom proglašen mrtvim, što smo doznali uvidom u otpusno pismo preminulog, a u kojemu su sve dijagnoze i lijekovi iz njegova kartona.

Hrvatska udruga za promicanje prava pacijenata reagirala je na slučaj iz OB Virovitica kojeg su ekskluzivno otkrila 24sata, a u kojemu je došlo do zamjene identiteta pacijenata.

- Najoštrije i bez ikakvih zadrški osuđujemo šokantan propust u virovitičkoj bolnici, gdje je zbog zamjene identiteta i OIB‑a pacijent bio vođen pod tuđim zdravstvenim podacima, što je nezamislivo i nedopustivo u 21. stoljeću te ukazuje na ozbiljne i dugogodišnje nepravilnosti u funkcioniranju zdravstvenog sustava i njegove digitalne infrastrukture. Ovakav događaj jasno potvrđuje da postojeći sustavi nisu sigurni ni pouzdani, da kontrole ne funkcioniraju, a obvezni protokoli identifikacije pacijenata se očito ne provode, što predstavlja izravnu ugrozu života i sigurnosti pacijenata - ističu iz Hrvatske udruge za zaštitu prava pacijenata.

Kao Udruga, navode da zahtijevaju "hitnu i neovisnu istragu, transparentno utvrđivanje svih razina odgovornosti te žurno uvođenje obveznih digitalnih i organizacijskih mehanizama koji će onemogućiti da se ovako katastrofalna greška ikada ponovi".

- Istodobno izražavamo duboku sućut obitelji preminulog pacijenta te im stojimo na raspolaganju za pravnu i savjetodavnu podršku u zaštiti njihovih prava i traženju pune odštete radi najteže povrede dostojanstva i sigurnosti pacijenta - navode u Hrvatskoj udruzi za promicanje prava pacijenata.

Podsjetimo, 16. ožujka 2026. Nenad Marković iz Virovitice službeno je proglašen mrtvim iako je živ. Za ovu šokantnu situaciju saznao je tek tri dana kasnije, 19. ožujka, sasvim slučajno, kada je pokušao nadoplatiti bon za mobitel putem mobilne aplikacije. Transakcija nije prošla jer mu je kartica bila blokirana. Pokušao je i s drugom karticom, no bez uspjeha. Već sljedeći dan, 20. ožujka, odlučio je osobno provjeriti o čemu je riječ te je obišao dvije banke. U obje su mu rekli isto - njegovi računi blokirani su jer je u sustavu evidentiran kao preminula osoba. U razgovoru za 24sata, Nenad Marković opisao je kako je tekao njegov susret sa sustavom nakon što mu je poručeno da je "mrtav".

- U banci su mi prvo rekli da odem u matični ured, pa sam pitao zašto tamo, postalo mi je sumnjivo. Onda su rekli da odem u FINA-u. Kad sam tamo došao i dao osobnu iskaznicu, rekli su mi: "Vi ste Nenad Marković, ali kod nas stoji da ste mrtvi" - kazao je Marković za 24sata.

Nakon toga otišao je u matični ured, gdje je doživio dodatni šok.

- Došao sam tamo i rekao im: "Došao sam da se 'oživim', mrtav sam. Potom mi je djelatnica rekla da dam osobnu. Provjerila je i rekla: 'Uf, pa stvarno jeste'.

Kako kaže, ubrzo je postalo jasno da je do pogreške došlo prilikom unosa podataka.

- Pitao sam tko je to unio. Djelatnica je pogledala papire i rekla 'Pa ja sam to unijela. Iz bolnice su poslali vaše podatke' - ispričao nam je nevjerojatnu situaciju.

Situacija je izuzetno ozbiljna kada se uzme u obzir da je drugi pacijent, koji je preminuo, prema svemu sudeći bio liječen pod njegovim identitetom.

- Posjetio sam njegovog brata koji mi je dao otpusno pismo iz virovitičke bolnice i u njemu jasno stoji da su ga zaprimili pod mojim podacima, od adrese, i liječili ga pod mojim zdravstvenim kartonom. U otpusnom pismu navedeni su svi lijekovi koje ja koristim, tako da je cijela anamneza moja, a ne od pokojnika - rekao je za 24sata Nenad Marković.

Dodaje i kako se radi o osobi mlađoj od njega.

- Ja imam 67 godina, a on je imao 59. U matičnom uredu je zavladala panika nakon što je otkriveno što se dogodilo. Tražili su od bolnice očitovanje i stvarne podatke o preminulom kako bi mogli ispraviti grešku. U petak ujutro sam saznao da sam 'mrtav', a tek od subote mi je OIB ponovno bio u funkciji - kaže nam.

'Ispada smiješno, ali meni nije'

Cijela situacija itekako ga je potresla.

- Nije mi bilo svejedno. U FINA-i su me pitali jesam li ja Nenad Marković, a ljudi iza mene su se smijali. Ispada smiješno, ali nije - naglašava Marković.

Ističe i kako ga je bolnica kontaktirala tek nakon što je slučaj počeo izlaziti na vidjelo.

- U petak me nazvala gospođa iz bolnice da razgovaramo o mojim bolestima. Zvali su me tek kad je matični ured počeo istraživati tko je pogriješio - govori nam.

Zbog ovog propusta Nenad Marković privremeno je ostao bez pristupa bankovnim računima, a njegovi dokumenti postali su nevažeći čime je izgubio pravni identitet.