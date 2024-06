Velika izlaznost u Francuskoj za trijumf ekstremne desnice: Marine Le Pen zasad ima 34%

Ekstremno desna stranka Marine Le Pen, prema prvim izlaznim anketama, vodi u prvom krugu izvanrednih parlamentarnih izbora u Francuskoj. Uz ogromnu izlaznost od gotovo 60 posto, Nacionalno okupljanje (RN) osvojilo je oko 34% glasova. Poseban gubitnik ispao je Emmanuel Macron, čiji je blok Zajedno, prema izlaznim anketama Ipsosa, Ifopa, OpinionWaya i Elabea, osvojio 20,5-23 posto.

Marine Le Pen reacts after first round results of the 2024 snap legislative elections | Foto: YVES HERMAN/REUTERS

'Francuzi su rekli svoje'

Le Pen se odmah po objavi rezultata obratila oduševljenim simpatizerima u izbornom stožeru RN-a.- Demokracija je rekla svoje i Francuzi su RN i naše saveznike stavili na vrh, praktički izbacivši Makronov kamp. Ljudi očito žele okrenuti stranicu nakon sedam godina prezirne i nagrizajuće vladavine. Glasajte za RN i idući tjedan, treba nam apsolutna većina kako bi Jordan Bardella (čelnik RN-a) mogao biti imenovan za ministra - prenosi BBC njezine riječi.

France votes in the first round of the 2024 snap legislative elections | Foto: YVES HERMAN/REUTERS

Izborni savezi

Macron je s druge strane pozvao birače da se okupe oko "demokratskih" kandidata. U izjavi za AFP pozdravio je veliku izlaznost.

Nova narodna fronta, lijeva koalicija okupljena nakon što je Macron raspustio francuski parlament poslije izbora za Europski parlament, također nije dosegnula RN. Osvojili su 29 posto, kako se i predviđalo.

No hoće li Marine Le Pen, čija je antimigrantska i euroskeptična politika napokon našla plodno tlo među biračima, uspjeti sastaviti vladu, bit će jasno idući tjedan. U nedjelju je drugi krug izbora, do kad će se sklapati izborni savezi u Francuskoj.

French President Macron votes in the first round of the 2024 snap legislative elections | Foto: YARA NARDI/REUTERS

Ovo su prvi izvanredni parlamentarni izbori u Francuskoj od 1997. godine. Macron je raspustio parlament iznenada, nakon što se pokazalo da Francuzi u Europarlament šalju desnicu, poglavito RN. Izbori se održavaju tri godine prije redovnog roka.