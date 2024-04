Velika koalicija HDZ-a i SDP-a je isključena, a iako neproglašena, na snazi je već 34 godine...

Koji su mogući scenariji poslije izbora? Ako u noći proglašenja rezultata postane jasno da HDZ nema šanse formirati vladu, u toj stranci počinje letjeti perje. Stranka na klupi za rezerve nema ni jednog uvjerljivog nasljednika, a stranački lobiji koji iz pozadine vuku konce vrlo će teško dogovoriti tko će biti kalif namjesto kalifa. Prije su taj posao odradili Vladimir Šeks i Milijan Brkić, no oni su off, pa će doći do "rata struja".

