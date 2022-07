Velika pobjeda! Božinović ipak popustio: Liječnici pacijentima neće oduzimati vozačke dozvole

Obiteljski liječnici neće oduzimati vozačke dozvole pacijentima. Kako ekskluzivno doznaju 24sata, udruga KoHOM (Koordinacija hrvatske obiteljske medicine) uspjela je postići dogovor s ministrom unutarnjih poslova Davorom Božinovićem da ne prijavljuju svoje pacijente policiji, kako je prvotno bilo predviđeno novim Zakonom o sigurnosti prometa na cestama čije se izglasavanje očekuje za dva dana.

To je za 24sata potvrdila dr. Nataša Ban Toskić, predsjednica KoHOM-a, koja je istaknula da prije svega zahvaljuje Hrvatskoj liječničkoj komori i medijima, na podršci.

Dr. Ban Toskić: MUP prihvatio najvažnije argumente, kao što je neprijavljivanje pacijenta

- Nećemo prijavljivati pacijente policiji za privremena stanja poput npr. išijasa, kostobolje, alergije, upale očiju, privremenog akutnog stresa koji zahtjeva pomoć lijekova. Prema dosadašnjim prijedlozima Zakona sva bi ta stanja morali prijavljivati policiji i pacijenti bi ostali bez vozačke dozvole. Mi smo bili na sastanku na poziv MUP-a, to je bio zaista produktivan sastanak na kojem je bila i HLK i stvarno smo zadovoljni što je MUP prihvatio naše najvažnije argumente, kao što je neprijavljivanje pacijenta. Cijelo vrijeme smo ukazivali da je povjerljiv odnos s pacijentima temelj naše struke, da bi to novim Zakonom bilo narušeno i da se bojimo da pacijenti neće dolaziti, otvoreno iznositi probleme te da bi mogle nastati konfliktne situacije. Zato će odredba da se automatski stornira dozvola od strane liječnika sad biti izmijenjena. Izborili smo se za sve liječnike, ne samo obiteljske. Prema dosadašnjem prijedlogu MUP-a trebala je biti obaveza svih liječnika da u medicinskoj dokumentaciji navedu da je pacijent upozoren da u trenutnom zdravstvenom stanju nije uputno da upravlja vozilom određeno vrijeme. Sad se to neće slati policiji već to ostaje osobna odgovornost pacijenta da se pridržava tog naputka - kazala je za 24sata dr. Ban Toskić.

Navodi kako će se prvo donijeti Pravilnik koji će propisati za koja stanja i u kojem trajanju će se takvo upozorenje pacijentima izdavati i upisati u medicinsku dokumentaciju, ali se neće slati policiji. Taj Pravilnik, kaže, će morati biti donesen u roku 6 do 12 mjeseci.

Donosi se novi Pravilnik kojim će se urediti koja su sve stanja koja se prijavljuju

- Ostaje na snazi odredba koja je postojala kao i dosad i koja se primjenjuje bez odgode da se trajna stanja zdravstvena, koja bi mogla biti opasna za upravljanje vozilom, da se o tome odmah obavijesti policija putem Ceziha, nakon čega policija poziva vozača na izvanredni zdravstveni pregled u ustanovu za medicinu rada. Sad će se novim Pravilnikom utvrditi i koja su to točno trajna stanja jer su se ona dosad određivala subjektivno od strane liječnika. Bitno je reći da smo jako zadovoljni da smo nakon godine upornog argumentiranja zaštitili povjerljiv odnos pacijent - liječnik i spriječili represivnu ulogu liječnika. Ovo je jako veliki uspjeh, jako smo zadovoljni - zaključila je dr. Ban Toskić.

Kako neslužbeno doznajemo ministar Božinović poručio je KoHOM-u da su tijekom protekle godine imali odličnu argumentiranu raspravu, zbog koje su na kraju i prihvaćeni prijedlozi obiteljskih liječnika.

