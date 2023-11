Velika pobjeda Dijane Aničić: Bolnica je kriva za smrt njenog djeteta i tešku bolest drugog

Više od dva desetljeća trajala je agonija Dijane Aničić koja je ovog tjedna dobila barem djelomičnu satisfakciju, crno na bijelo, nakon godina i godina muke, dokazivanja, propitivanja i pokušaja da istjera istinu i pravdu na vidjelo. Općinski građanski sud u Zagrebu, sedmi sud koji se bavio njenim slučajem, presudio je u njenu korist i korist njenog sina Duje (25).

Naime, prije 25 godina Dijana je trebala roditi dva zdrava blizanca, no liječnici su, od njenog dolaska u bolnicu pa sve do poroda koji je nepotrebno odgađan, napravili niz pogrešaka i propusta. Dijanino jedno dijete - sin Toni - zbog toga je umro, dok je drugi - Duje - rođen s teškim cerebralnim oštećenjima. Mladić koji je ovog proljeća proslavio 25 godina je nepokretan, ne može samostalno držati glavu, kao ni micati rukama ni nogama. Duje uz to ne vidi, ne može govoriti niti samostalno jesti.

Foto: I. Čagalj

Četvorici liječnika koji su bili uključeni u porod blizanaca sudilo se puna dva desetljeća. I to na nekoliko sudova. Još 2002. godine pokrenuta je istraga protiv liječnika iz splitske bolnice, tri godine kasnije proširila se na još dvojicu. Optužnica je podignuta tek 2008. godine, a nadležni sud stalno se mijenjao. Devet godina kasnije liječnici su nepravomoćno oslobođeni jer se nije moglo sa sigurnošću utvrditi jesu li komplikacije nastale tijekom trudnoće ili prilikom samog porođaja. Godinu kasnije, 2018., tu presudu pravomoćno potvrđuje Županijski sud u Slavonskom Brodu, šest mjeseci uoči zastare.

Potom je predmet došao na sedmi po redu sud, Općinski građanski sud Zagrebu na kojemu su Dijana Aničić i Duje još 2003. godine pokrenuli privatnu parnicu protiv splitske bolnice. Tek u toj odvojenoj građanskoj parnici protiv splitske bolnice, koju je vodila više od 20 godina, Dijana je uspjela istjerati istinu na vidjelo.

Ovog tjedna taj je sud presudio u njenu i Dujinu korist. Utvrdili su cijeli niz grešaka u vođenju njene trudnoće. Dijana će dobiti iznos od 29.199 eura, dok će Duje dobiti 132.722 eura (milijun kuna). Naknadno će sud odlučiti i o naknadama i rentama za tuđu pomoć i njegu, troškove liječenja i troškove parničnog postupka i to kada presuda postane pravomoćna.

Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

- Nakon punih dvadeset i pet godina ovo nije puno više od Pirove pobjede, zapravo se osjećam jako loše, a tek treba vidjeti hoće li uslijediti žalbe, miješanje 'umješača' i drugi manevri. Malo mi je zlo, no nije problem: netko to od gore vidi sve - kratko je za tportal komentirala Aničić.

Dijana je tijekom pravosudne borbe osnovala i 'Anđeli' koja danas broji gotovo tisuću članova, oko 230 djece i njihove roditelje.