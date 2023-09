Velika promjena vremena: Na sjeveru zemlje jako nevrijeme, grmljavina i kiša, na jugu bura

Meteorolozi za Hrvatsku danas prognoziraju umjereno do pretežno oblačno, povremeno s kišom, mjestimice obilnom i praćenom grmljavinom. Lokalno je moguće i jače grmljavinsko nevrijeme s jakim vjetrom, ponegdje i tučom, osobito na Jadranu i uz njega.

Vjetar u okretanju s umjerenog južnog i jugozapadnog na sjeverni i sjeverozapadni. Na Jadranu umjereno i jako jugo i južni vjetar, prolazno sjeverni i sjeverozapadni, a navečer na sjevernom dijelu zapuhat će jaka bura. Temperatura zraka u zapadnim krajevima uglavnom između 15 i 20, na istoku i Jadranu između 22 i 27 °C, piše DHMZ.

Upaljeno je narančasto upozorenje za skoro cijelu zemlju zbog kiše i grmljavinskog nevremena. U zelenom su samo Zapadna obala Istre, Kvarner i Velebitski kanal. Dalmacija je u 'žutom' zbog jakog vjetra.

Kakvo nas vrijeme očekuje sutra?

Za sutra prognoziraju promjenljivo. Povremena kiša ponajprije na istoku i u gorju te u Dalmaciji, a na jugu lokalni pljuskovi i grmljavina, moguće izraženiji, uglavnom ujutro. Bit će vjetrovito uz umjeren, povremeno i jak sjeverni i sjeveroistočni vjetar. Na Jadranu će puhati umjerena i jaka, na udare olujna bura, u početku na jugu još umjereno do jako jugo. Minimalna temperatura između 10 i 15, na Jadranu od 15 do 21. Najviša dnevna uglavnom između 17 i 22, na Jadranu od 21 do 25 °C.