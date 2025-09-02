Velika promjena vremena! Za jednu regiju upaljen narančasti alarm: Moguće jače nevrijeme

Hrvatsku očekuje promjenjivo i nestabilno vrijeme, osobito na sjevernom Jadranu gdje meteorolozi najavljuju mjestimičnu kišu te izražene pljuskove s grmljavinom. Ostatak zemlje prijepodne će uživati u pretežno sunčanom vremenu, no već poslijepodne stiže povećanje naoblake sa zapada, uz lokalne pljuskove i grmljavinu koji mogu iznenaditi građane i na kopnu i na moru.

Vjetar će biti slab do umjeren jugozapadni i jugoistočni, no u trenucima nestabilnosti može biti prolazno jak sjeverozapadni. Na Jadranu će puhati umjereno do jako jugo, a navečer će na sjevernom dijelu okrenuti na sjeverozapadnjak, što može dodatno pojačati osjećaj nestabilnosti. Temperature će i dalje biti ljetne, s najvišim dnevnim vrijednostima između 25 i 29 °C. Jutarnje temperature kretat će se od 13 do 21 °C, ovisno o regiji.

U Zagrebu će prijepodne biti pretežno sunčano, dok se poslijepodne očekuje više oblaka i mogućnost kratkotrajne kiše ili ponekog pljuska. Vjetar će biti slab do umjeren jugozapadni, a najviša dnevna temperatura oko 28 °C.

DHMZ je zbog mogućeg olujnog nevremena za riiječku regiju i cijelu Istru stavio narančasti alarm koji označava opasno vrijeme. Za gospićku regiju upaljen je žuti alarm.

Hrvatska sutra

Promjenjivo sa sunčanim razdobljima i nestabilno. Mjestimice kiša i lokalni pljuskovi s grmljavinom osobito na istoku i jugu u prvom dijelu dana. Prema kraju dana razvedravanje sa zapada. Vjetar većinom slab i umjeren sjeverozapadni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 15 do 20, u gorju malo niža. Danju malo manje toplo, većinom od 24 do 28 °C, piše DHMZ.

Prometni kaos na cestama

Tijekom dana očekuju se povremena usporavanja i zastoji na glavnim prometnicama diljem Hrvatske, posebno na gradskim obilaznicama, pojedinim dionicama autocesta, pred naplatnim postajama, tunelima, odmorištima, Istarskom ipsilonu i Krčkom mostu, kao i na prilazima turističkim središtima. Zbog radova i privremene prometne signalizacije, mnoge dionice su zatvorene ili se promet odvija otežano.

Na Istarskom ipsilonu (A8) povremeni su zastoji između čvora i tunela Učka u oba smjera, a zbog vode na kolniku zatvorene su lokalne ceste LC67203 Kotezi-Kutac i LC67209 Veliki Prolog-Draževitići. Zbog radova su zatvorene brojne državne i lokalne ceste, među kojima su DC5 Grubišno Polje-Veliki Zdenci, DC29 između Zlatara i Zlatar Bistrice, DC38 Požega-Pleternica (Kuzmica-Vesela), DC46 Đakovo-Vinkovci (Vođinci), DC51 Nova Gradiška-Požega (Baćin Dol-Rešetari), DC200 u Višnjanu, DC214 u Gunji (most), DC512 Makarska-Ravča (odron), DC546 Stojdraga-Krašić (Petričko Selo) i LC50013 Kremenje-Oskoruš (Istra).

Na autocesti A1 Zagreb-Ploče-Karamatići i A3 Bregana-Lipovac u noćnim satima moguća su kratkotrajna zaustavljanja prometa zbog izvanrednog prijevoza. Na A3 je do 13. rujna zatvoreno odmorište Kraljeva Velika Sjever (smjer Zagreb).

Na graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom pojačan je putnički promet, dok je na GP Županja zbog prosvjeda prekinut promet teretnih vozila. Zabrane i ograničenja vrijede i na drugim graničnim prijelazima, a na pojedinim mostovima i cestama postoje dodatna ograničenja za teretna vozila.

Vozačima se savjetuje povećan oprez, informiranje o aktualnom stanju putem HAK-ove web stranice ili aplikacije te planiranje puta s obzirom na radove i moguće zastoje. Sretan i siguran put želi vam Informativni centar Hrvatskog autokluba!