Velika promjena vremena: Za vikend obilne kiše i vjetar, a u ponedjeljak i pahulje u gorju

Danas će biti pretežno oblačno s kišom, češćom u drugom dijelu dana. Na Jadranu i predjelima uz njega lokalno obilnija oborina i praćena grmljavinom. Na istoku i u središnjoj Hrvatskoj do kasnog popodneva uglavnom suho. Vjetar umjeren do jak jugozapadni i južni, u gorju na udare olujan, navečer jugoistočni, objavio je DHMZ.

Foto: DHMZ

Na Jadranu će puhati jako i olujno jugo i južni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka od 13 do 18 °C.

Iz DHMZ-a upozoravaju i na jaki vjetar, posebno na jugu zemlje, gdje je izdano narančasto upozorenje za opasno vrijeme.

Foto: DHMZ

U nedjelju oblačno s kišom

Promjenljivo oblačno s povremenom kišom. Na Jadranu i krajevima uz njega mjestimice obilnija oborina i lokalno praćena grmljavinom, osobito u Dalmaciji. Najmanje kiše bit će na istoku zemlje. Vjetar slab do umjeren jugoistočni i jugozapadni, većinom u gorju i jak, piše DHMZ.

Foto: DHMZ

Na moru će jako i olujno jugo i južni vjetar postupno slabjeti, najprije na sjeveru. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 8 i 13, najviša dnevna od 12 do 17 °C.

Subota razmjerno topla, vjetrovita, većinom oblačna, gdjegod obilnija kiša

- I u subotu u Slavoniji, Baranji i Srijemu neuobičajeno toplo te prevladavajuće oblačno. Mjestimice malo kiše past će uglavnom kasno popodne i navečer. Puhat će umjeren južni i jugozapadni vjetar uz koji će dnevna temperatura porasti na oko 18 °C. I u središnjoj Hrvatskoj razmjerno toplo. Kraća sunčana razdoblja moguća su uglavnom prijepodne, a vjerojatnost za većinom malo kiše raste poslijepodne. Puhat će umjeren jugozapadnjak, na sjeveru i u višim područjima i jak. Vjetrovito i iznadprosječno toplo i na sjevernom Jadranu i u Gorskoj Hrvatskoj, uz povremeno jak jugozapadni i južni vjetar, mjestimice s olujnim udarima, a na moru i jugo. Bit će oblačno uz kišu, lokalno i obilniju, osobito na širem riječkom području. Moguća je i grmljavina. Grmljavina te intenzivniji pljuskovi još su vjerojatniji u Dalmaciji, gdje će također biti oblačno i vrlo vjetrovito. Puhat će jako i olujno jugo uz koje će more biti i jače valovito. Iznadprosječna toplina se nastavlja - jutarnja temperatura zraka uglavnom od 10 °C u unutrašnjosti do 14 °C na obali i otocima, a popodne od 15 do 17 °C. Podjednaka temperatura i na jugu Hrvatske, gdje će subotu obilježiti kišovito i vjetrovito vrijeme. Lokalno su mogući i izraženiji pljuskovi s grmljavinom, a jako i olujno jugo te oštro moglo bi poplaviti poneke rive - prognozirala je dr. sc. Petra Mikuš Jurković za HRT.

Slijede promjenjivi dani, u ponedjeljak poneka pahulja u gorju

- U nedjelju će jugo na Jadranu postupno slabjeti, no i dalje će prevladavati oblačno uz kišu, lokalno i izraženije pljuskove praćene grmljavinom. U novom tjednu okreće na buru i sjeverozapadnjak, oblaka će biti sve manje, a kiša sve rjeđa. Stabilnije i sunčanije prema sredini novog tjedna bit će i na kopnu, a uz sjeverni i sjeveroistočni vjetar temperatura zraka niža nego proteklih dana, pa u ponedjeljak u najvišem gorju može zalepršati i poneka pahulja. Ali u nedjelju još većinom oblačno s kišom, ponegdje i obilnijom - prognozirala je za HRT dr. sc. Petra Mikuš Jurković iz DHMZ-a.