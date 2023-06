VIDEO Sreća u Rotterdamu. Modrić ispunio san dječaku Tinu (10): 'Luka, hvala ti za dres'

Dan nakon utakmice, nakon što se probudio, Tin mi je rekao: "Joj, mama, ja bih htio da je opet jučer", rekla je Irina Pušić Vukadin, Tinova mama. Dodala je da im se emocije nakon susreta s velikim kapetanom Modrićem, nikako ne mogu slegnuti.

- Ovo ćemo pamtiti do kraja života. Svi nas zovu, traže naše utiske, ispituju nas, još uvijek smo preuzbuđeni - rekla je Irina. Naime, nakon što je tko zna koji put oduševio nogometni svijet svojom pojavom i umijećem na terenu i dobio ovacije prepunog De Kuipa na utakmici Hrvatska - Nizozemska, Luka Modrić ispunio je životnu želju bolesnom dječaku Tinu Vukadinu (10) koji živi u nizozemskom gradu Roermondu. Obitelj je porijeklom iz Mostara.

Dječak boluje od metaboličke bolesti zbog koje je još kao beba morao na transplantaciju jetre i bubrega. Zahvaljujući zakladi FC Robinstijn, Tin ne samo da je gledao nedavnu utakmicu između Hrvatske i Nizozemske, već je na travnjak izašao držeći se za ruku sa svojim idolom i idolom mnogih klinaca koji bi jednog dana htjeli biti poput Luke Modrića.

- Kad vam je dijete teško bolesno, onda kao majka, naravno, pokušavate učiniti sve da mu malo olakšate, da ga razveselite i da okrenete sve na pozitivu. Tako sam se i ja davno počela raspitivati kako bih mogla ostvariti Tinu želju vezanu uz nogomet. Obratili smo se Zakladi i prije tri godine su mu sredili da ode na utakmicu. Međutim, baš se tada razbolio i završio u bolnici. Odlučili smo usrećiti neko drugo dijete pa smo karte poklonili jednom dječaku koji isto voli nogomet - rekla je Irina. No, Zaklada ih nije zaboravila. Još su im tada obećali kako će Tina odvesti na utakmicu čim se ukaže nova prilika i Hrvatska dođe igrati negdje blizu njih.

Tri puta je zvonio telefon

- Prije dva mjeseca nazvao me čovjek i rekao da možda ima karte za nas. Sjećam se, suprug i ja bili smo u autu i ja sam se rasplakala. A tada još nisam ni znala što nas točno sve čeka - uzbuđeno će Irina. Par dana kasnije čovjek iz Zaklade je opet zvao Irinu i rekao joj da će Tin najvjerojatnije imati priliku istrčati na teren s igračima. Treći put ih je nazavo da im kaže da će na terenu za ruku držati Luku Modrića, ali neka ništa još ne govore Tinu.

- Možete si zamisliti kako smo se osjećali. Euforija, nevjerica, sve se pomiješalo - rekla je Irina. Rezervirali su im i sobu u hotelu. Obitelj je bila presretna. Na jedan su dan, kažu, zaboravili na sve brige koje ih muče. Tin toga dana nije ni pomislio na svoju bolest. Bio je uzbuđen što će gledati utakmicu, a još nije znao da će mu se ostvariti i san.

- Na dan utakmice smo se našli s organizatorom i on je tada Tinu rekao da će izaći na teren s Modrićem. Tin je inače jako povučen i sramežljiv, ali tada je razvukao osmijeh i samo gledao u pod. Znala sam da je izvan sebe. Čovjek je rekao da mu njegov osmijeh govori sve - ispričala je Irina. Roditeljima je bilo nestvarno gledati svog sina na terenu s Modrićem.

Nije mogao govoriti

- Kad se vratimo k nama na klupu gledati utakmicu, bio je totalno izbezumljen. Nije moga izgovoriti niti jednu jedinu riječ i nije htio da ga itko išta pita - smije se Irina. Dodala je da je Tin tu večer hipnotizirano pratio utakmicu. Vukadini su dan nakon utakmice posjetili hotel s hrvatskom reprezentacijom u Schiedamu i tamo ih je ugostio Modrić, a za poklon je Tinu i njegovom mlađem bratu Franu hrvatski kapetan dao dva hrvatska dresa uz poruku: "Za Tina i Frana, od srca Luka Modrić".

- Stajali smo kao kipovi jer smo bili jako uzbuđeni, a Luka nas je odmah opustio i počeo je razgovarati s nama. Ma samo kad smo vidjeli taj njegov blagi osmijeh, znali smo da je to od srca i da je poseban čovjek. Pričao je malo s Tinom i njegovim bratom Franom, a Frana smo pohvalili da također trenira nogomet te da je jako talentiran. Malo smo se i našalili i rekli mu da će i njemu Fran jednog dana dati svoj potpis. Smijao se i izrazio čestitke Franu. Tin je tada uzeo dres i zadivljeno ga promatrao. Nismo ga htjeli dugo zadržavati i opterećivati jer je utakmica bila duga i znamo da se izmorio. On je tako normalan, nevjerojatno kako ima obje noge na zemlji. Toliko je voljen ne samo zbog svog nogometa, već i zbog svoje osobnosti. Susret je trajao oko 15 minuta - otkrila je žena. Dodala je da je Tin jučer odnio dres u školu jer su ga zamolili prijatelji.

- Naravno da djeca žele vidjeti dres i čuti od mog Tina iz prve ruke kako je sve prošlo. Sigurna sam da im sad oduševljeno prepričava neke detalje. I oni su sretni zbog njega i raduju se jer je to sve proživio - kaže Irina.

Tin, kaže, još nije u potpunosti ni svjestan svega. Drago joj je da je barem malo zaboravio na bolest s kojom ima uspona i padova.

- Tin pije teške terapije protiv odbacivanja organa. Stanje mu se zna pogoršati, zna završiti i u bolnici, ali uvijek nekako riješimo sve. Jetru je dobio od oca kad je imao devet mjeseci, a bubreg od nepoznatog djeteta kad je imao godinu i pol jer mu je moj bio prevelik tada. Kako raste, trebat će mu s vremenom novi bubreg. To nam je sad najveća briga. Nadamo se da će moći primiti moj - rekla je brižna majka. Zbog svega, kaže, naučili su ništa ne planirati u životu.

- Jednom smo planirali ljetovanje i trebali krenuti na more u Hrvatsku i baš je toga dana Tin dobio temperaturu i završili smo u bolnici na deset dana. Nismo ni otišli na to more. Tada smo rekli da nećemo više planirati nego živjeti dan za danom. Događa nam se puno teških i tužnih stvari, ali mi ipak živimo za one prekrasne poput ovog koji se dogodio na utakmici - uvjerava nas majka. Otkrila je i da bi voljela svima podići svijest o važnosti doniranja organa jer je to i njenom sinu spasilo život. I u Nizozemskoj je sudjelovala u borbi za promjenu tamošnjeg zakona o donaciji organa. Također, kaže kako će raditi na tome da i neko drugo dijete usreći i omogući mu da doživi ovakvu euforiju kakvu je doživio njezin sin.

- I ja sam bila sportašica, a sada sam trenerica. Cijela naša obitelj je na neki način povezana sa sportom. Ako ikad budem u mogućnosti usrećiti neko dijete putem sporta, srce će mi biti ogromno kao kuća - poručila je Irina.