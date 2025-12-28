Velika tuga u Virju: Preminula je djevojka (28) koja je cijelu Hrvatsku dignula na noge...

Tužna vijest stigla je iz Virja, gdje je u 28. godini života preminula njihova sumještanka Paula Želimorski, nakon dugotrajne i teške borbe s bolešću. Vijest o njezinoj smrti objavila je Općina Virje na svojem službenom Facebook profilu.

Paula je preminula danas oko podneva u jednoj turskoj klinici, unatoč naporima liječnika i neizmjernoj podršci obitelji koja je bila uz nju do posljednjih trenutaka.

Kako navode, u znak sjećanja i poštovanja prema Pauli, večerašnji Božićno-novogodišnji koncert održat će se njoj u čast, a tijekom događaja neće se prikupljati humanitarni prilozi.

Borila se s iznimno rijetkim i agresivnim oblikom raka, poznatim kao DSRCT. S bolešću se prvi put susrela još sa 16 godina, kada je uspjela pobijediti. No prije dvije i pol godine bolest se ponovno pojavila, ovaj put snažnija i nemilosrdnija. Nakon što su iscrpljene sve mogućnosti liječenja u Hrvatskoj, Paula nije izgubila nadu.

Njezina poruka „Uz vas je moguće moje liječenje u inozemstvu“ potaknula je val solidarnosti diljem zemlje. Ujedinili su se građani, branitelji, udruge i brojni pojedinci, zahvaljujući čijim je donacijama Paula dobila priliku za liječenje u Turskoj. Posebnim medicinskim zrakoplovom prevezena je u Istanbul, no organizam, oslabljen dugotrajnim terapijama i operacijama, nije izdržao.

Općina Virje uputila je iskrenu sućut obitelji Želimorski te zahvalila svima koji su Pauli tijekom njezine teške borbe pružali podršku, nadu i ljubav.