Obavijesti

News

PAULA ŽELIMORSKI

Velika tuga u Virju: Preminula je djevojka (28) koja je cijelu Hrvatsku dignula na noge...

Piše Luka Safundžić,
Čitanje članka: < 1 min
Velika tuga u Virju: Preminula je djevojka (28) koja je cijelu Hrvatsku dignula na noge...
Foto: Privatni album

Paula se borila protiv iznimno rijetkog i agresivnog oblika raka (DSRCT), s kojim se prvi put susrela sa 16 godina

Tužna vijest stigla je iz Virja, gdje je u 28. godini života preminula njihova sumještanka Paula Želimorski, nakon dugotrajne i teške borbe s bolešću. Vijest o njezinoj smrti objavila je Općina Virje na svojem službenom Facebook profilu.

Paula je preminula danas oko podneva u jednoj turskoj klinici, unatoč naporima liječnika i neizmjernoj podršci obitelji koja je bila uz nju do posljednjih trenutaka.

Kako navode, u znak sjećanja i poštovanja prema Pauli, večerašnji Božićno-novogodišnji koncert održat će se njoj u čast, a tijekom događaja neće se prikupljati humanitarni prilozi.

BRAVO, PATRICK Dječak velikog srca: 'Puštam kosu za djecu oboljelu od raka. Neka curica će opet biti sretna'
Dječak velikog srca: 'Puštam kosu za djecu oboljelu od raka. Neka curica će opet biti sretna'

Borila se s iznimno rijetkim i agresivnim oblikom raka, poznatim kao DSRCT. S bolešću se prvi put susrela još sa 16 godina, kada je uspjela pobijediti. No prije dvije i pol godine bolest se ponovno pojavila, ovaj put snažnija i nemilosrdnija. Nakon što su iscrpljene sve mogućnosti liječenja u Hrvatskoj, Paula nije izgubila nadu.

Njezina poruka „Uz vas je moguće moje liječenje u inozemstvu“ potaknula je val solidarnosti diljem zemlje. Ujedinili su se građani, branitelji, udruge i brojni pojedinci, zahvaljujući čijim je donacijama Paula dobila priliku za liječenje u Turskoj. Posebnim medicinskim zrakoplovom prevezena je u Istanbul, no organizam, oslabljen dugotrajnim terapijama i operacijama, nije izdržao.

Općina Virje uputila je iskrenu sućut obitelji Želimorski te zahvalila svima koji su Pauli tijekom njezine teške borbe pružali podršku, nadu i ljubav.

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Thompson viknuo 'Za dom', a publika 'spremni'. Tomašević je ovo rekao učiniti ako tako bude
ZABRANA

Thompson viknuo 'Za dom', a publika 'spremni'. Tomašević je ovo rekao učiniti ako tako bude

Ako na koncertu 27. prosinca bude ustaškog pozdrava, neće biti novih Thompsonovih koncerata u prostorima kojima upravljaju gradska poduzeća i gradske ustanove u Zagrebu, poručio je Tomašević
Evo kakvo će vrijeme biti za doček 2026. diljem Hrvatske
PROGNOZA DHMZ-A

Evo kakvo će vrijeme biti za doček 2026. diljem Hrvatske

Početak posljednjih dana ove godine postupno promjenjivije vrijeme
Tomislav Tomašević odgovorio Thompsonu. Evo što je napisao
GRADONAČELNIK

Tomislav Tomašević odgovorio Thompsonu. Evo što je napisao

Dokle god imam povjerenje Zagrepčana radit ću ovaj posao savjesno i odgovorno i donosit ću odluke koje smatram ispravnima bez obzira na pritiske

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025