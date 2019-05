Velika vojna vježba kod Slunja: 'Pokazali su snagu zajedništva'

Na slunjskome Vojnom poligonu "Eugen Kvaternik" u srijedu su na Danu uvaženih gostiju (Distinguished Visitors Day) u sklopu međunarodne vojne vježbe "Immediate Response 19" prikazane sposobnosti bojnog gađanja topničkim i protuoklopnim sustavima, združenog djelovanja i manevra snaga, a ministar obrane Damir Krstičević čestitao je vojnicima na odličnoj vježbi kojom je demonstrirana snaga zajedništva.

Na Danu uvaženih gostiju, osim potpredsjednika Vlade i ministra obrane Damira Krstičevića, bili su načelnik Glavnog stožera OS RH general Mirko Šundov i direktor vježbe, zapovjednik Zapovjedništva američkih kopnenih snaga za Europu general pukovnik Christopher Cavoli.

Ministar Krstičević koji je bio i izaslanik premijera, čestitao je vojnicima multinacionalne bojne svih savezničkih i partnerskih država na odličnoj vježbi, ističući kako je impresioniran njihovom profesionalnošću, predanim radom i prilagodljivošću.

"To je jamac trajne sigurnosti najvećega i najmoćnijeg saveza u povijesti čovječanstva i ova je vježba najbolja moguća proslava 10. obljetnice hrvatskog članstva u NATO-savezu", rekao je Krstičević. Zahvalio je SAD-u, Velikoj Britaniji, Njemačkoj, Italiji, Francuskoj, Poljskoj, Mađarskoj, Sloveniji, BiH, Sjevernoj Makedoniji, Albaniji, Crnoj Gori, Litvi i Kosovu "što su prepoznali važnost provedbe zajedničke obuke i uvježbavanja i hrvatskim vojnicima na prikazanim sposobnostima".

Ocijenivši kako je današnji svijet pun izazova, Krstičević je rekao "kako nitko od nas nije u mogućnosti sam se nositi s novom sigurnosnom paradigmom pa nam je stoga posebno važna izgradnja savezništva i jačanje partnerstva s drugim državama, a to smo savezništvo s današnjom vježbom i pokazali".

"Zajedno smo jači i u tome je vrijednost našeg saveza i našeg partnerstva. Danas je bila kiša, ali vojska uvijek mora biti spremna i vidjeli smo da su svi demonstrirali moć i snagu partnerstva, snagu zajedništva. Nekad je Hrvatska bila sama, a vidimo danas su tu partneri, saveznici, i zadaća svih nas je graditi mir i sigurnost. Ova vježba pokazuje da smo jaki, snažni i da zajedno čuvamo mir u regiji i sigurnost u Europi“, rekao je Krstičević u izjavi medijima.

Izaslanik hrvatske predsjednice Zrinko Peterner vježbu je ocijenio fantastičnom, ističući kako nam zbog sigurnosnog okruženja treba naučiti kako raditi zajedno. Rekao je da mu je bilo zadovoljstvo gledati vježbu jer je prikazana visoka razina profesionalnosti te je svima čestitao, a posebno Hrvatskoj vojsci, na pokazanom vodstvu.

Načelnik Glavnog stožera OS RH Mirko Šundov izrazio je zadovoljstvo zbog uspjeha vježbe koja se pod okriljem Zapovjedništva američkih snaga za Europu (USEUCOM) održava s težištem na uvježbavanju snaga zemalja članica A-5 inicijative. Posebno je pohvalio cijeli proces koordinacije i sinkronizacije, za što su vojnici, rekao je, imali samo šest dana priprema.

"To je najbolji način da se vidi vrlo, vrlo dobra razina interoperabilnosti i partnerstva", rekao je Šundov i dodao da je ponosan na sve sudionike, a ne samo na hrvatski kontingent.

Načelnik Glavnog stožera Albanske vojske, brigadni general Bardhyl Kollcaku također je čestitao Hrvatskoj vojsci desetu obljetnicu članstva u NATO-savezu, ističući kako današnju vježbu smatra odlično provedenom, u teškim uvjetima, no upravo su oni, kako je rekao, omogućili da vojnici pokažu svoje vještine, profesionalizam, timski rad i duh suradnje.

General zbora Pavao Miljavac rekao je za Hinu kako u multinacionalnom karakteru te vježbe vidi i motiv da bi se europske snage mogle tako ukomponirati. Dodao je da su teški uvjeti, kiša i magla vojnicima bili još veći izazov.

Međunarodnom vojnom vježbom "Immediate Response 19" Hrvatska vojska obilježava desetu obljetnicu članstva Republike Hrvatske u NATO-savezu. Vježba se provodi od 10. svibnja do 6. lipnja 2019. u Hrvatskoj, i to na poligonu u Slunju i u Vojarni "Josip Jović" u Udbini, te na području Slovenije i Mađarske. U vježbi sudjeluje oko 1600 pripadnika hrvatskih i stranih oružanih snaga. Danas je bilo 626 vojnika, među kojima 320 hrvatskih.

Kako je novinarima rekao zapovjednik multinacionalne bojne pukovnik Samir Mrsić, danas su prikazane sposobnosti bojnoga gađanja topničkim i protuoklopnim sustavima, združenog djelovanja i manevra snaga, a zbog lošeg vremena, "nije provedeno planirano združeno djelovanje zračnih i kopnenih snaga u provedbi napadnih operacija".

