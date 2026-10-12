Velika zapljena u Zagrebu: U Dubravi otkrili više od 1000 krivotvorenih tenisica i papuča

Točno 1200 eura kazne ispisali su carinici prošlog petka jednom Zagrepčaninu, kojem su u raciji otkrili veliku količinu krivotovorene robe. Upali su mu u objekt na području Dubrave i otkrili improvizirana skladišta.

- Tijekom pretrage pronađena su 1084 para tenisica i papuča, 55 majica te 52 para sunčanih naočala. Sva pronađena roba, označena oznakama poznatih svjetskih robnih marki, privremeno je oduzeta - navode s Carine.

Foto: carina.gov.hr

Dodali su kako su pretragu proveli "na temelju naredbe nadležnog Općinskog prekršajnog suda u Zagrebu", u okviru nadzora usmjerenog na otkrivanje robe kojom se povređuju prava intelektualnog vlasništva.