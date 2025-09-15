Velika 'ZDS' makljaža u Saboru: 'Ako Čavoglave 30 godina nitko nije sankcionirao, neće ni sada'

Red uvreda i optužbi, mnogobrojne povrede poslovnika i niz opomena... Takva je atmosfera vladala u Saboru na prvom "aktualcu" nakon dvomjesečne ljetne stanke. Glavna tema ustaštvo i ZDS. Siniša Hajdaš Dončić (SDP) ustvrdio je kako je laž i obmana da je to domoljubni pozdrav. "Živimo u turbulentnim vremenima, gdje dronovi lete nad članicom NATO-a, a mi smo zakopani u rovovima prošlosti. Imate li hrabrosti potaknuti raspravu u Saboru", upitao je Hajdaš Dončić premijera. Andrej Plenković naveo je da zabrane nisu rješenje.

- Mislite da ćete uspjeti u tome da se ne koristi to? To je potpuna iluzija. U obrazovnom sustavu je rješenje. Zabranama nećete postići ništa. Predlažem da se bavimo manje podjelama i polarizacijom. Godinama provodite dehumanizaciju političkih protivnika - rekao je Plenković.

Sandra Benčić (Možemo!) prozvala je premijera da se ovog ljeta pokazao kao političar koji pušta malo fašizma, bahato misleći da ga možete kontrolirati.

- Postali ste prvi premijer zemlje članice EU koja je legalizirala nacistički pozdrav. Vi ste kukavica i oportunist! - rekla je.

Premijer Plenković dodao je kako je očekivao da će se "oporbeni ljetni blues" nastaviti na Aktualnom satu te naveo da su se potpuno razotkrili i pokazali se isključivim, netolerantnim, spremnim na zabrane.

- Ako nitko pjesmu 'Čavoglave' nije sankcionirao 30 godina, neće ni danas. Nemojte nam imputirati kukavičluk, povijesni revizionizam jer ga nema - uzvratio je Plenković.

Benčić je prozvala Plenkovića da je odlijepljen od stvarnosti kad za radikalizaciju optužuje ljevicu, navodeći da je politički anemičan jer nema stav i vrijednosti. Vladajući su prozivali oporbu da je dosadna i naporna, spočitavali Trnjanske kresove, komunističke zločine, lijeva strana sabornice pozdravljala se: "Zdravo, drugovi skojevci, skraćeno ZDS", dok se ljevica pozvala na odluku Ustavnog suda o "ZDS-u", podsjećali su da je prvi hrvatski predsjednik Franjo Tuđman bio partizanski general i antifašist. Urša Rakar Gamulin (Možemo!) prozvala je premijera da vodi zemlju u autokraciju i da uništava neovisne institucije.

- Prvi ste zaštitnik korupcije i postali ste mecena ustašizacije. Ne držite se Ustava, ne poštujete ga. Vaše djelovanje je duboko nedomoljubno i povijest će vam kad-tad suditi. Po vama se ništa neće zvati - kazala je zastupnica Možemo!.

Plenković je prozvao oporbu da svjesno i namjerno konstruira povijesni revizionizam i ustaštvo te ga lažno imputira HDZ-u.

- Niti je to realnost niti to radi HDZ. Krećete s fabriciranim tezama koje su prozirne i nerealne. Mislite da ćete uvjeriti narod da sam ja mecena ustašizacije i poltron povijesnog revizionizma. Potpuno ste promašili. Tko će vam to povjerovati - kazao je Plenković.

I ministar obrane Ivan Anušić govorio je o ZDS-u, koji se spominje u pjesmi "Čavoglave", navodeći kako on nije problematičan, a sve drugo je neprihvatljivo. Poručio je da će pjevati navedenu pjesmu jer je ona budnica uz koju je Hrvatska pobijedila.

- Još niste izašli iz vašega komunističkog mentalnog sklopa i vjerojatno nikad nećete. Informer i Aleksandar Vučić vas se ne bi postidjeli - kazao je Anušić oporbi.

Arsen Bauk (SDP) naveo je da dokumenti i izjave prvog hrvatskog predsjednika Tuđmana pokazuju kako se borio protiv HOS-a i njegova koketiranja s ustaštvom, da je HOS-ovce smatrao opasnim provokatorima iza kojih stoji jugoslavenska tajna služba KOS.

- Znači li to da su i ovi koji sad podržavaju HOS provokatori KOS-a? Slažete li se s procjenom prvog hrvatskog predsjednika - pitao je Bauk ministra obrane.

- Tuđman je imao svoju karijeru i u vrijeme Jugoslavije i Drugog svjetskog rata. Nakon što ga je jugoslavenski režim zatvorio, shvatio je da to ne ide tako, da se Hrvatska mora osamostaliti - kazao je Anušić navodeći da Tuđman mora biti izvan ovih prizemnih rasprava.

Naveo je kako je iz HOS-ovih postrojbi poginulo 750 branitelja.

- Tuđmanovom odlukom '92. godine oni svi prelaze u Hrvatsku vojsku. Takvi nastavljaju braniti hrvatsku državu - rekao je ministar.

Bauk se zatim referirao na natpis na zidu “Naša država, naša pravila”, istaknuvši da u našoj državi, prvo polje na grbu je crveno a ne bijelo. Vojnici nose zelene, plave, smeđe odore, ne crne i pozdravljaju s “Domovini vjerni”, a ne sa “Za dom spremni”.