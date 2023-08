Velike bijele psine postali prijatelji, stručnjaci u šoku: 'Ovako nešto još nismo vidjeli!'

Čini se da su par velikih bijelih morskih pasa postali suputnici na putovanju dok su plivali od obale Georgije do Nove Škotske, što je jedan stručnjak opisao kao nešto "revolucionarno", piše NewYorkPost.

- Morski psi nazvani Simon i Jekyll, čini se da su prijatelji, a čak bi mogli biti i biološka braća - rekao je znanstvenik OCEARCH-a dr. Bob Hueter u videu objavljenom na internetu.

Veliki bijeli morski psi općenito se vjeruje da su usamljena stvorenja, prema glavnom znanstveniku u neprofitnoj organizaciji za istraživanje mora.

OCEARCH je svakog mužjaka morskog psa uhvatio i opremio uređajem za praćenje kod Georgije u razmaku od samo pet dana u prosincu, a nakon što su pušteni, putovali su istom rutom u isto vrijeme, rekao je Hueter Muzeju znanosti u isječak.

Posljednja lokacija ovog dvojca bila je u zaljevu St. Lawrence, prema OCEARCH alatu za praćenje morskih pasa.

Foto: Chris Ross/OCEARCH

- Nikada nismo vidjeli ovako nešto - rekao je Hueter koji proučava ponašanje morskih pasa od 1970-ih.

OCEARCH sada testira uzorke DNK koje su njegovi istraživači prikupili kada su uhvatili i označili velike bijelce kako bi utvrdili mogu li Simon i Jekyll biti braća ili polubraća koja se kreću istim putem.

Simon i Jekyll su mladi mužjaci morskih pasa i označeni su na otoku St. Simon 4. prosinca, odnosno na otoku Jekyll 9. prosinca.

Primijećeno je kako morski psi provode vrijeme zajedno kako bi se parili ili čak lovili, ali prema Hueteru, migriraju sami.

Foto: Chris Ross/OCEARCH

Međutim, Simon i Jekyll ostali su jedan uz drugoga na svom putovanju prema sjeveru, rekao je za Washington Post.

Hueter trenutno nema objašnjenje za neobično društveno ponašanje prijatelja morskih pasa, ali je otkriće opisao kao potencijalni napredak u istraživanju i svijesti o morskim psima.

- Na neki način, to je humanizirajuće - rekao je za New York Times, dodajući da je to podsjetnik da “imaju braću i sestre. Imaju majku. Imaju oca.”

- Oni samo pokušavaju zaraditi za život u oceanu - rekao je.

- A potrebni su nam za ravnotežu života u moru - dodaje.

