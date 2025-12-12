Velike poplave u Washingtonu: Evakuirali desetke tisuća ljudi
Obilne kiše izazvale su velike poplave u američkoj saveznoj državi Washington, što je dovelo do naredbi za evakuaciju desetaka tisuća stanovnika. Guverner Bob Ferguson u četvrtak je pozvao ljude u ugroženim područjima da slijede upute lokalnih vlasti i da se evakuiraju. Vjeruje se da je do 100.000 stanovnika pogođeno naredbama o evakuaciji
Razumijem da su mnogi u našoj državi u prošlosti doživjeli značajne poplave", rekao je Ferguson u objavi na X-u. "Međutim, suočavamo se s povijesnom situacijom, očekujemo 61 centimetar više od rekordne razine poplave" | Foto: DAVID RYDER/REUTERS