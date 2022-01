Koliko će kućanstva mjesečno plaćati odvoz komunalnog otpada ovisi o tome koliko će otpada odvajati. Najmanje je to 49 kuna za one koji odvajaju, dok oni koji to ne čine mogu mjesečno doći i do 237 kuna.

Zagreb više neće biti Kantograd, ambiciozni je plan zagrebačke vlasti koja ide u novi, kako tvrde, pravedniji sustav naplate odvoza komunalnog otpada. Broj odvoza otpada neće se smanjivati odnosno on će ostati isti. Odluka je puštena u javno savjetovanje. Plan je da ona bude donesena na Skupštini u travnju, a na snagu bi stupila od 1. srpnja 2022. godine. Novi model naplate ovisit će o količini miješanog otpada svakog pojedinog kućanstva, a za oni koji ne surađuju odnosno kontaminiraju odvojeni otpad ili pak za miješani komunalni otpad ne koriste službene vrećice platit će kaznu koja za građane iznosi 500 kuna, a za tvrtke 1000 kuna.