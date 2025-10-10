Velike promjene u prometu zbog Zagrebačkog maratona, ovako će voziti busevi i tramvaji

Zbog održavanja 33. Zagrebačkog maratona u nedjelju, 12. listopada, od 7.30 do 15 sati bit će na snazi posebna regulacija prometa u središtu grada, a većina tramvajskih i autobusnih linija vozit će izmijenjenim trasama.

Sve tramvajske linije, osim 9 i 15, prometovat će preusmjereno, dok linija 13 neće biti u prometu do završetka utrke. Tramvaji će se okretati na prohodnim dionicama, a između Dubrave i Dupca promet će se odvijati redovito.

Tramvaji će voziti ovako:

Linija 2: Zapadni kolodvor – Vodnikova – Glavni kolodvor – Držićeva – Savišće

Linija 4: Savski most – Savska – Vodnikova – Glavni kolodvor – Ulica kneza Mislava – Borongaj

Linija 5: Prečko – Savska – Ulica grada Vukovara – Žitnjak

Linija 6: Zapadni kolodvor – Vodnikova – Glavni kolodvor – Držićeva – Sopot

Linija 7: Savski most – Zapruđe – Autobusni kolodvor – Branimirova – Trg žrtava fašizma

Linija 11: Zapadni kolodvor – Vodnikova – Glavni kolodvor – Ulica kneza Mislava – Borongaj

Linija 12: Ljubljanica – Ulica grada Vukovara – Heinzelova

Linija 14: Trg žrtava fašizma – Glavni kolodvor – Savska – Velesajam – Zapruđe

Linija 17: Prečko – Savska – Vodnikova – Glavni kolodvor – Ulica kneza Mislava – Borongaj

Tramvaji će se između Dubrave i Dupca okretati u spremištu Dubrava, gdje će promet teći redovno.

Izvanredne autobusne linije

Radi olakšanja prometa tijekom utrke, bit će uspostavljene tri izvanredne autobusne linije:

Dubrava – Borongaj (8:00 – 14:30)

Trasa: Dubrava – Mandlova – Branimirova – Krešićeva – Borongaj / Borongaj – Divka Budaka – Branimirova – Mandlova – Dubrava

Črnomerec – Magazinska (8:15 – 14:30)

Trasa: Črnomerec – Ilica – Zagrebačka – Prilaz baruna Filipovića – Selska – Zagorska – Magazinska – Nova cesta – Žajina – Adžijina – Magazinska

Povratno: Magazinska – Zagorska – Selska – Ilica – Črnomerec

Linija koristi sva autobusna stajališta i tramvajsko stajalište Sveti duh.

Kaptol – Mihaljevac (10:00 – 14:30)

Trasa: Kaptol – Zvonarnička – Degenova – Medveščak – Ksaverska – Mihaljevac

Autobusne linije s izmjenama

106 (Kaptol – Mirogoj – Krematorij) – ne prometuje 8:30 – 10:30

139 (Reljkovićeva – Jelenovac) i 141 (Reljkovićeva – Vinogradi) – skraćeno do rotora ispred Vinogradske bolnice (8:30 – 14:30)

146 (Reljkovićeva – Malešnica – Jankomir) – vozi od Črnomerca, koristi stajalište Selska umjesto Prilaza baruna Filipovića

148 (Reljkovićeva – Hercegovačka – Bosanska) – ne prometuje 8:30 – 14:30

201 (Kaptol – Kvaternikov trg) – od 8:30 do 10:00 vozi do kružnog toka Srebrnjak/Petrova, zatim do 14:30 do istog raskrižja

202 (Kvaternikov trg – Kozjak) i 207 (Kvaternikov trg – Rim) – skraćeno do rotora Petrova/Srebrnjak, polasci 5 minuta kasnije

203 (Svetice – Vinec – Krematorij – Kaptol) i 226 (Kaptol – Remete – Svetice) – djelomično izmijenjene trase 8:30 – 10:40

204 (Kvaternikov trg – Horvatovac – Voćarska) – vozi do rotora Petrova/Srebrnjak

227 (Svetice – Gornji Bukovac – Gračansko Dolje) i 228 (Borongaj – Rebro) – skraćeno do privremenog stajališta Bukovačka 11 (taxi stajalište)

Kako bi se građanima ipak osigurao što kvalitetniji javni prijevoz, ZET uvodi tri izvanredne autobusne linije koje će voziti na prohodnim dijelovima trasa:

Dubrava – Borongaj (od 8 do 14.30 sati)

Črnomerec – Magazinska (od 8.15 do 14.30 sati)

Kaptol – Mihaljevac (od 10 do 14.30 sati)

Tijekom trajanja maratona neće prometovati ni električna minivozila Fulir.

ZET poziva putnike da na vrijeme planiraju svoja putovanja i prate obavijesti o privremenoj regulaciji prometa na službenim kanalima ZET-a.