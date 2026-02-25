Velike promjene u Splitu. Šuta skoro za duplo diže socijalne naknade građanima

Grad Split bi, ako to nakon javnog savjetovanja usvoje gradski vijećnici, iz proračuna trebao izdvojiti dodatnih 1,5 milijuna eura za socijalna davanja građanima, istaknuo je u srijedu gradonačelnik Tomislav Šuta predstavljajući novinarima prijedlog odluke o socijalnoj skrbi.

Veća socijalna prava Splićani će moći ostvariti već ovoga proljeća, istaknuto je. Do sada je grad za socijalnu skrb izdvajao osam milijuna eura, a novom odlukom bi se taj iznos trebao povećati za dodatnih 1,5 milijun eura i odnosio bi se na djecu i mlade, umirovljenike, osobe s invaliditetom kao i njihove obitelji, socijalno ugrožene građane, mlade obitelji, te udomitelje.

Šuta je rekao da bi naknada za prvo dijete po novom iznosila 500, za drugo 750, a za treće i svako sljedeće 8000 eura tijekom osam godina. Naknade za rođenu djecu tako bi se povećale nakon osam godina, koliko se nisu mijenjale.

"Novost je da sada to pravo ostvaruju i posvojitelji, neovisno o tome jesu li biološki roditelji djece već koristili naknadu. Posvojitelji bi imali rok od šest mjeseci od posvojenja za podnošenje zahtjeva, uz ispunjavanje ostalih uvjeta. Udomiteljskim obiteljima će program jaslica biti u cijelosti sufinanciran, a novost je da će pravo na potpuno sufinanciranje jaslica i vrtića imati i djeca čiji roditelji imaju 100-postotno oštećenje", rekao je gradonačelnik Šuta.

Među brojnim sufinanciranjima koja bi se povećala je i prehrana učenika u cjelodnevnom i produženom boravku u osnovnim školama, potpore umirovljenicima, gradski inkluzivni dodatak za osobe s invaliditetom, naknada za njegovatelje, učeničke stipendije, subvencije plaća, ali i dodatni troškovi za zapošljavanje osoba s invaliditetom u Ustanovi DES.

"Grad već financira besplatne udžbenike za srednjoškolce, učenici i studenti imaju besplatni javni prijevoz, a sufinancirat ćemo i sportske članarine. Radimo i na povećanju prihoda kroz učinkovitiju naplatu komunalne naknade gdje se godišnje gubi više od osam milijuna eura. Na taj način bi mogli otvoriti prostor za dodatno širenje socijalnih prava", ustvrdio je Šuta.