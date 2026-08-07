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ZA SIGURNU PLOVIDBU

Veliki kip Gospe Snježne postavili uz jedan od najvažnijih pomorskih kanala na Jadranu

Piše HINA,
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Veliki kip Gospe Snježne postavili uz jedan od najvažnijih pomorskih kanala na Jadranu
Foto: Zadarska nadbiskupija
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Zadarski nadbiskup Milan Zgrablić, koji je blagoslovio monumentalni kip,  ispred crkve Gospe od Sniga, je rekao da je taj kip "znak vjere, podsjetnik da je Gospa trajno prisutna među svojim narodom i da majčinskom brigom prati sve koji tuda prolaze

Veliki kip Gospe Snježne – Majke Božje s Djetetom Isusom u naručju podignut je uz jedan od najprometnijih pomorskih kanala na Jadranu te svečano blagoslovljen na blagdan Gospe Snježne u uvali Ždrelaščica u Kukljici, izvijestio je Ured za medije Zadarske nadbiskupije.  

Pomorskim kanalom između otoka Ugljana i Pašmana tijekom sezone dnevno prođe više od dvije tisuće plovila.

Zadarski nadbiskup Milan Zgrablić, koji je blagoslovio monumentalni kip,  ispred crkve Gospe od Sniga, je rekao da je taj kip "znak vjere, podsjetnik da je Gospa trajno prisutna među svojim narodom i da majčinskom brigom prati sve koji tuda prolaze".

Nakon blagoslova kipa održana je tradicionalna procesija brodovima te povratak zavjetnoga Gospina kipa iz Ždrelašćice u Kukljicu.

Kip izgledom podsjeća na postojeći kukljički kip Gospe od Sniga, kojeg se stoljećima časti u Kukljici i već pet stoljeća, svake godine uz blagdan Gospe Snježne, prenosi iz kukljičke župne crkve sv. Pavla u Ždrelašćicu. 

Kip Marije s Isusom, oboje s krunama na glavi, izrađen je od plemenitog bračkog kamena i visok je tri metra, a s postoljem četiri metra te je među najvećim Gospinim kipovima u Hrvatskoj. Klesar Vlado Knežević radio ga je osamnaest mjeseci u klesarskoj radnji ‘Markvinia’ u Biogradu na Moru

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Želja župljana je, rekao je nadbiskup, da kip posjetiteljima i prolaznicima koji plove tim kanalom bude svjedočanstvo vjere, da se na tom mjestu časti Marija.

Na mjestu crkvice Gospe od Sniga pomorci su 1514. godine pronašli sliku Gospe od Sniga te je u njenu čast i spomen podignuta crkva koja je od tada mjesto vjere, pouzdanja i izraz ljubavi prema nebeskoj Majci, koja nas, kako je rekao nadbiskup na misnom slavlju, upućuje prema sigurnoj luci – Kristu Spasitelju".

Također je rekao da je plovidba morem s Gospom slika našeg života.

"More je nekad mirno i blistavo, a nekad nemirno, nepredvidivo i opasno. Takav je i naš ljudski život. Nekad je sve mirno, jasno i sigurno, a nekad se podignu valovi bolesti, gubitka, nerazumijevanja, obiteljskih teškoća, osamljenosti i straha pred budućnošću", rekao je mons. Zgrablić.

U obraćanju župljanima je poželio je "da nas Marija čuva u olujama života i nauči ostati uz Krista i kad je more mirno, kako Boga ne bismo tražili samo u nevolji, nego svakog dana".

Najvažniji i najpoznatiji Marijin kip u Hrvatskoj, kasnogotički drveni kip s kraja 15. stoljeća, je čudotvorni kip Majke Božje Bistričke koji se čuva u Nacionalnom svetištu u Mariji Bistrici.

Štovanje Blažene Djevice Marije bilo je središnji stup pontifikata i osobnog života svetog pape Ivana Pavla II., što se najjasnije očitovalo u njegovu službenom papinskom geslu "Totus Tuus" (Sav tvoj). Nakon rane smrti majke, on je Mariju prihvatio kao svoju duhovnu Majku i potpuno joj povjerio svoj život i papinsku službu

Papa Ivan Pavao II. posjetio je Mariju Bistricu 3. listopada 1998. godine. To se smatra najsvečanijim i najvažnijim danom u povijesti tog hrvatskog nacionalnog svetišta.

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