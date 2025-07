Veliki obrat u istrazi pada aviona u Indiji: Fokus nije na kvaru, već se prebacio na pilota

Istražitelji nesreće zrakoplova Air India ispituju medicinsku dokumentaciju pilota nakon što su se pojavile tvrdnje da je patio od depresije i mentalnih zdravstvenih problema, piše The Telegraph. Podsjetimo, prošlog mjeseca Boeing 787 Dreamliner pao je manje od minute nakon polijetanja iz Ahmedabada u Indiji. U užasnoj zrakoplovnoj nesreći poginulo je 260 ljudi.

Preliminarna istraživanja ukazala su na tehnički kvar. Kapetan Sumeet Sabharwal (56) je bio pred mirovinom, ali je razmišljao o napuštanju zrakoplovne tvrtke kako bi se brinuo za oca nakon što mu je 2022. preminula majka.

Pilot je imao više od 15.000 sati leta, od čega više od 8000 sati leta na ovom tipu zrakoplova. Posljednji je put obavio liječnički pregled prve klase u rujnu prošle godine. Njegovi medicinski dokumenti predani su istražiteljima, a preliminarno izvješće ukazuje da se fokus pomiče s tehničkog kvara na postupke pilota u kokpitu. Udruga pilota aviokompanija Indije izjavila je da odbacuje ton i smjer istrage.

- Čuo sam od nekoliko pilota Air Indije da ima problema s mentalnim zdravljem. Uzimao je pauzu od letenja u posljednje tri do četiri godine. Zbog toga je uzeo bolovanje - rekao je kapetan Mohan Ranganathan, vodeći stručnjak za sigurnost zrakoplovstva u Indiji.

Preliminarno izvješće koje su indijske vlasti objavile rano u subotu pokazalo je da su prekidači koji kontroliraju protok goriva do dva motora zrakoplova bili isključeni. To je dovelo do katastrofalnog gubitka potiska pri polijetanju. Na pronađenoj snimci glasa iz kokpita čuje se kako jedan od pilota pita drugog zašto je prekinuo dovod goriva. Drugi pilot odgovara da nije. Nije poznato tko je što rekao.

Prema procedurama u pilotskoj kabini, pilot koji je letio i kontrolirao polijetanje bio je prvi časnik Kundar, koji je tijekom polijetanja imao obje ruke na upravljačkom stupu. Kapetan Sabharwal, pilot koji je nadzirao situaciju, imao bi slobodne ruke, što bi mu omogućilo da prekine dovod goriva.

Pilot se nakon majčine smrti preselio iz Delhija u Mumbai kako bi se brinuo za oca. Razmišljao je i o potpunom napuštanju zrakoplovne tvrtke kako bi se u potpunosti posvetio obitelji. Susjedi u Powaiju, Mumbaiju, sjećali su ga se kao tihog čovjeka kojeg su često viđali kako prati oca u večernjim šetnjama.

- Bio je brižan sin koji nikada nije propustio priliku da odvede oca na svježi zrak - rekao je jedan od susjeda.

- Rekla sam mu: 'Tvoj otac je prestar da bi bio sam.' A on je odgovorio: 'Samo još jedan ili dva leta... onda ću biti s tatom. Tko je mogao znati da će to biti posljednji put? Kad god nije letio, navečer bi šetao ruku pod ruku s ocem. Smiješili su se svima. Blagi, tihi ljudi - kazala je Savitri Budhania, starija susjeda kapetana Sabharwala u Mumbaiju.

Air India odbila je komentirati, ali dužnosnik koji radi s Tata Grupom, matičnom tvrtkom avioprijevoznika, rekao je da kapetan Sabharwal nije nedavno uzeo bolovanje.

- Nakon smrti majke, uzeo je dopust zbog smrti 2022. godine, a njegova medicinska dokumentacija predana je kao dio istrage, a preliminarno izvješće nije pronašlo ništa značajno - rekao je. Oba pilota su u posljednje dvije godine položila liječnički pregled klase I, kojim se procjenjuju psihofizičke sposobnosti pilota.