Veliki osvetnik: Zašto Plenković prijeti članovima Uprave Ine?

Andrej Plenković je "zgrožen i zatečen" hrvatskim članovima Uprave Ine.

Nakon što je prije samo mjesec dana izražavao čuđenje i tvrdio da "nema pojma" kako im je mogla promaknuti pljačka milijardu kuna.

No sada se ljuti što članovi Uprave još nisu podnijeli ostavke, kao i što se "nitko od njih nije uopće oglasio u ova četiri tjedna", što je po Plenkoviću "još gore".

To je za njega "diskvalifatorni element" za smjenu, a može se dogoditi da neće dobiti otpremnine. Tako se premijer Plenković od glavnog krivca za "megaaferu" pretvorio u onoga koji će dijeliti sankcije, packe i kazne.

"Ima rješenja da odu bez otpremnine", kaže premijer.

Jesu li to ista ona rješenja za otkup Ine od MOL-a koju je najavio prije šest godina?

Famozna odlučnost

Ugovori članovima Uprave garantiraju otpremnine i ako ih hrvatski članovi Uprave neće dobiti prilikom smjene, dobit će ih poslije sudske odluke kojom će tražiti ispunjenje svojih ugovornih prava.

No sada Plenković prodaje svoju famoznu odlučnost, koju je pokazivao i za Božić 2016. godine kad je lošu vijest o gubitku arbitraže protiv MOL-a išao popravljati spektakularnim obećanjem o otkupu Ine.

Nije spriječio pljačku Ine, nije imao pojma kako se ona dogodila, još manje kako su u njoj sudjelovali članovi njegove stranke, pod nosom kadrova koje je njegova Vlada postavila. Ali će se zato sada iskaliti na članovima Uprave.

Koji šute i ne podnose ostavke.

Heroj, a ne zločinac

Plenković je sada heroj, a ne zločinac. On sada dijeli kazne, umjesto da snosi odgovornost. On udara po džepu članove Uprave pokradene firme čiji je Hrvatska suvlasnik, umjesto da kao premijer i sam podnese ostavku zbog najveće pljačke u zadnjih par desetljeća.

I dok se očekuje provođenje Plenkovićeve prijetnje članovima Uprave Ine, kojima će biti oduzeto ugovorno pravo da dobiju otpremnine, vrijedi se prisjetiti Gabrijele Žalac.

Šest plus šest

Koja je nakon svoje smjene u Vladi zbog afera uredno iskoristila zakonsko pravo za primanjem plaće po modelu "šest plus šest" (šest mjeseci puna plaća, šest mjeseci pola plaće), što joj je osiguralo oko tristo tisuća kuna. Žalac je kasnije uhićena.

Martina Dalić također je iskoristila to pravo, premda je napustila Vladu pod teretom afere Hotmail i sa sjenom grupe Borg iznad glave.

Uskokov optuženik Lovro Kuščević koristio je to pravo. I Josipa Rimac je imala to pravo.

Ministri i dužnosnici koji napuštaju Vladu zbog afera i skandala uredno koriste svoje zakonsko pravo za novčanom naknadom nakon napuštanja dužnosti. Plenković se tome nije usprotivio.

Ali će zato opaliti po džepu članove Uprave Ine.

Zato što oni šute, dok se on batrga u aferi.

Zbog čega je on "zgrožen".

Popravlja štetu

Nije bio zgrožen pljačkom Ine, za to je koristio blaže izraze, pa čak se i hvalio da su institucije napravile odličan posao u otkrivanju afere (što valjda njemu ide u plus), kao što je tvrdio da je pola ukradenog novca već u proračunu i na raspolaganju građanima (što nije istina).

Sad će valjda popraviti štetu time što će oduzeti otpremnine članovima Ine. Ili što će se makar pohvaliti time da će oduzeti otpremnine, pa čak i ako u tome na kraju ne uspije. Kao što se hvalio i preuzimanjem Ine.

Sve je to Plenkovićev spin. Ujutro je žrtva "paramilitarnih skupina", a popodne je osvetnik koji kažnjava (ne)odgovorne. Dok je navečer jedini jamac stabilnosti.

A sutra je već novi dan.

