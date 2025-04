Veliki petak na osječkoj tržnici: 'Ma tražilo se doslovno sve, od jajeta, luka pa sve do janjeta'

Veliki petak na osječkoj glavnoj tržnici od ranog je jutra užurban. Oni koji nisu stigli do danas kupiti šunku, jaja ili mladi luk, učinili su to u zadnji tren, i to u 'društvu' sad već bivšeg ministra regionalnog razvoja i fondova Šime Erlića. Naime, on je s osječkim dogradonačelnikom obišao tržnicu kako bi se uvjerio da je 5,3 milijuna vrijedan projekt obnove cijele gradske tržnice nužan u revitalizaciji ovog 'trbuha grada'. No, činjenica da Osječani sve rjeđe kupuju na tržnici nema toliko veze s dotrajalom zgradom tržnog centra i krovne konstrukcije koju treba popraviti, koliko s znatno povećanim cijenama i ponudom koje Osječanima nude trgovci na tržnici.

- Tržnica više nije što je nekada bila. Sada je na njoj više prekupaca nego vlasnika OPG-ova koji ne mogu pratiti tu cjenovnu utakmicu. Nevjerojatno je, ali neke su cijene 'narasle' jer se bakicama na štandu ne da raditi s centima - kazuju neki od kupaca koje smo zatekli na tržnici. Svatko nosi par vrećica iz kojih viri vezica ili dvije mladog luka i rotkvice, zelena salata i jaja. Žene ne mogu odoljeti ni šarenim stručcima cvijeća kojima će ukrasiti blagdanski stol.

Suprotno mišljenju da su slavonske tržnice, pa tako i osječka, u preduskršnje vrijeme, pune mirisnih slavonskih šunki, to zapravo nije tako. Na osječkoj tržnici samo je jedan ovlašteni prodavatelj domaće suhomesnate robe i on je vlasnik OPG-a u Baranji. Ovih dana suhu šunku prodavao je za 14 eura po kilogramu. Nije nam htio reći koliko ih je prodao.

- Razlog zašto nemamo suhomesnatu robu na tezgama su strogi sanitarnih uvjeti, a i činjenica da na tržnici imamo više slavonskih mesnica koje prodaju šunke i po nižim cijenama nego što bismo je našli kod OPG-ovaca, pa je neisplativo platiti sva ta davanja za zatvorene vitrine na tržnici - kažu proizvođači šunki koji svoju dragocjenu robu ionako uglavnom prodaju 'na kućnom pragu', već poznatim i stalnim kupcima.

Mesnice su si dale truda pa su velike i teške slavonske šunke pretvorile u kupcima prihvatljivije manje komade koje su nazvali 'slavonsko srce', jer je izrezana i oblikovana u malo srce, i 'slavonska classic' koja je oblikovana u komad od oko 1,5 do 2 kilograma. Cijene tih šunki su od 12 do 15 eura za kilogram.

- Šunku smo kupili od prijatelja koji ima svoje svinje i svoj OPG. Volimo pravu domaću šunku za Uskrs, To nam je važno, do toga držimo i nije nam žao platiti. Također smo od prijatelja na selu dobili i domaća jaja. Na tržnici sam u mesnici za Uskrs kupila samo janjetinu, doduše nije domaća, jer ona košta 16-17 eura po kilogramu, nego rumunjsku koja je 11 eura. Ali janjetina je janjetina - kaže jedna Osječanka koja je danas došla na tržnicu uzeti tek povrće.

Kako se bližilo podne, tako je ponuda na tezgama sve više nestajala. Ipak se prodalo. Dobro je poslovao i Matija koji je na tržnicu donio domaća jaja, a među kojima je bilo i onih posve bijelih. Ispostavilo se da se kupcima ona više sviđaju za uskršnje pisanice jer naprosto ljepše izgledaju.

- Prodao sam više bijeli jaja nego uobičajenih žutih. Ona su iste cijene kao i žuta, od 0.20 do 0.25 centi po komadu, ovisno o veličini - dodao je.

Sav svoj svježi sir prodalo je pet žena koje su u zatvorenom dijelu tržnice donijele svoje mliječne proizvode. Cijena svježeg kravljeg sira je 6 eura po kilogramu, dok je onaj mekši, mladi, 8 eura.

Čak su dobro poslovali i oni koji su, uz uobičajenu uskršnju prehrambenu ponudu, prodavali i ručno ukrašena uskršnja jaja kao prigodne poklone, cvijeće i male stolne cvjetne aranžmane, voće, pa čak i - gaće!

- Jel' vama treba gaća, bokserica? - upitala nas je gospođa sa štanda sa odjećom i donjim rubljem.

- Jučer i danas ide prodaja. Prodala sam i pidžama i donjeg rublja, čarapa. Valjda si to ljudi poklanjaju za Uskrs umjesto jaja i naranči, što smo nekada dobivali - rekla je baka smijući se i poželjela nam sretan Uskrs.